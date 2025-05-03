神韻傳播傳統價值 捷克導演：對當今很重要

【新唐人北京時間2025年05月04日訊】5月2日，美國神韻巡迴藝術團在捷克首都布拉格會議中心上演了今年第三場，和之前兩場演出一樣，觀眾對節目的精美和蘊含的精神意義，表達了深刻的理解。 電影導演、攝影師Viliam Poltikovič:「通過神韻（演出），我們看到了美，美可以使人昇華。演出還充滿了古老中國的精神價值，這對於我們當今的生活依然相關，而且很重要。演出把美和古老價值成功地結合在一起，對當今社會非常重要。」 房地產中介商Alena Beňáková:「（演出）是如此的優美……我從內心深處感謝藝術家，帶著如此的愛心在舞台上起舞。我知道他們是發自內心的。對我來說，這是一部傑作。我從未見過比這更美的事物。如此的優雅，輕盈，對身體掌控自如。絕對的優美！」 酒店經理Josef Neufus:「演出令人震驚，讓我驚喜。傑出的製作，尤其是她帶來的能量。」 Viliam Poltikovič:「（演出展現的）所有這些價值觀，比如心地善良，以大局為重，相互關聯，相互合作，相互支持，心懷同情，這些都是維護社會穩定的重要因素。我們需要改變自己，而這一切都可以給我們啟迪。」 捷克觀眾在欣賞神韻後，不僅獲得了視聽享受，也覺得在精神層面上收穫不小。 Viliam Poltikovič:「我感覺自己得到了昇華，我對此心懷感激，謝謝（神韻藝術家）。」 Josef Neufus:「我需要一段時間來消化（演出的）內容。但我肯定會帶著能量和喜悅回家。」 Alena Beňáková:「真，善，忍，這些原則直擊我的內心深處。我已經買了書，想要了解更多。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人電視台記者加布里爾、鄭同捷克布拉格報導