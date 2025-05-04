五一勞動節、五一黃金周內地假期 蓮塘口岸、福田口岸、皇崗口岸

【五一黃金周/五一黃金周假期2025／北上旅遊】內地一連5日的五一黃金周假期，由5月1日至3日累計有68萬人次內地旅客來港，連續三日都多於去年同期，截至今日下午4時，再有12萬人次內地旅客來港，暫累計達80萬人次，比去年黃金周五日總和（76.6萬人次）多出約3.5萬人次。 五一黃金周假期最新消息，持續更新。 ▼五一黃金周第四日情況5.4▼ 【18:21】入境處資料顯示，截至下午4時，有超過25萬人次境，以羅湖、高鐵西九龍站及落馬洲支線管制站人次較多。他們當中，內地訪客佔超過12萬人次、香港居民則逾10萬。由5月1日至3日累計有68萬人次內地旅客來港，連同今日截至下午人數，即有約80萬內地旅客在黃金周首四日來港，超過去年五日總數（766,179人次）。 今日暫有42萬人次出境，香港居民佔超過32萬。以羅湖、落馬洲支線管制站及深圳灣口岸人次較多。 【16:21】今年內地、日本及韓國均在5月黃金周，泰國也放連假數日。今日（4日）是內地五一黃金周第四日，尖沙嘴街頭人頭湧湧，漢口道烘焙店Bakehouse在社交媒體宣傳下成旅客熱點，吸引不少人慕名而來，當中除了內地旅客，也有不少日本、韓國及泰國旅客，有日本旅客稱初次來港旅遊，Bakehouse在日本社交媒體中十分火爆，故慕名而來。 日本旅客Shota（左）及Shiori（右）左表示，Bakehouse的蛋撻於日本Instagram中很出名。（林子慰攝） 日本旅客（左起）Nom 、Maki及Ryoko昨日到港，準備在香港遊玩4日，旅程中將去迪士尼公園及維多利亞港，預計人均花費5000港元。（林子慰攝） 【16:07】今年內地五一黃金周假期，本港各遊客區近日都出現人頭湧湧、逼滿旅客，連一度被指風光不再的夜遊蒲點中環蘭桂坊，都回復昔日人氣鼎盛的光彩。有內地網民在小紅書發帖，稱昨晚（3日）在蘭桂坊「見到這輩子加起來都沒見過的洋人（外籍人士）」。亦有網民上載在中環SoHo區卑利街、荷里活道一帶拍攝的照片，到晚上街上仍有人潮，大讚「香港回來了！」 有網民在小紅書上載多張在蘭桂坊拍攝的照片，稱「見到這輩子加起來都沒見過的洋人」。（小紅書圖片） 有網民上載在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡，大部份為外籍人士。（小紅書圖片） 【15:49】屯門黃金海岸於五一黃金周期間舉行繡球花節，逾萬朵繡球花形成繽紛花海，吸引不少市民今日（4日）到場打卡。有市民大讚場景美麗，賞花後會在同區用膳消遣，認為活動可吸引港人留港消費。 商場附近亦設繡球花節市集，吸引賞花人潮，有助帶旺市集生意。其中有售賣咖啡的攤檔員工指，黃金周首4日生意不俗，首日更售出逾百杯咖啡，冀各界設更多類似活動，帶動港人消費。 住在天水圍的黎小姐與友人帶同2隻寵物狗到場打卡。（周令知攝） + 3 【15:41】一連五日的內地五一黃金周即將踏入尾聲。運輸署預計今日（4日）較後時間及明日（5日）將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，呼籲旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。 【15:00】內地五一黃金周假期踏入第四天，連日來本港多區市道暢旺，但似乎未帶旺電影業。其中在旺角區，今（4日）早街上人頭湧湧，但位於西洋菜南街的旺角百老匯戲院人流卻不多，僅有十餘人排隊等候入場。有港人家庭專程來戲院為港產電影撐場，「都係想睇吓港產片，唔會令到冇人拍港產片」。他又指，現時戲院早場的人流較疫情前大跌六至七成，認為現時戲院的經營環境差。 位於西洋菜街的百老匯戲院人流不多，僅有十餘人排隊等候入場。（董素琛攝）