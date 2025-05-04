橋牌亞青賽：台灣苗栗隊獲U18和U15團體亞軍 【新唐人北京時間2025年05月05日訊】5月4日，第25屆「亞太青年橋牌錦標賽」U18組和U15組團體賽在泰國大城府卡瓦利卡薩度假酒店率先結束爭奪，中國上海隊和泰國KPP太陽隊分別問鼎U18組和U15組冠軍，台灣苗栗隊雙雙摘銀。 本屆橋牌亞青賽團體賽分為U31、U26 open、U26 girls、U21、U18、U16、U15七個組別，其中U18和U15兩組分別僅有四支參賽隊，屬邀請賽性質，只通過5月2日至4日三輪循環賽的比拚來確定最終冠軍。而其它五組還需進行5日、6日兩天的準決賽、決賽。 在U18團體賽中，台灣苗栗隊首日1勝2負，有些慢熱，隨後兩天漸入佳境，最終交出6勝3負的成績單，與另外三支隊伍（中國上海隊和兩支泰國隊）的交手成績均為2:1獲勝。 然而中國上海隊雖然以1:2不敵台灣苗栗隊，但以3:0完勝另兩支泰國隊，因此總成績為7勝2負，領先台灣苗栗隊15VPs，摘得冠軍。苗栗隊只能屈居亞軍。 教練楊欣龍總結這次比賽時談到：「我們六位選手都有分別在對中國的勝場時上場，證明我們全隊選手確實都有跟中國一戰的實力。如果我們的賽程也有準決賽與決賽，鹿死誰手尚未可知。不過賽程就是如此，雖不盡滿意，但最後一場的結果（VPs：14.22比5.78大勝中國隊）也足以讓我們無悔無憾了。」 而在U15團體賽中，主場作戰的泰國KPP太陽隊發揮更為穩定，以領先台灣苗栗隊34+ VPs的驕人戰績問鼎冠軍，台灣苗栗隊摘銀，泰國BBC少年隊獲得第三。 至此，U18和U15團體賽率先結束，頒獎典禮預計將等待其它各組比賽全部結束後統一舉行。 另外五組團體賽戰況頗為激烈，中華台北隊在U31和U16兩組中分別以循環賽第一和第二的成績晉級淘汰賽。5月5日、6日將進行準決賽和決賽。而U26 open、U26 girls、U21三組，中華台北隊都未能躋身四強。 （記者葉誠允報導/責任編輯：林清） 看更多 亞太青年橋牌錦標賽 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/04/a103982373.html