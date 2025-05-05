11天破百萬人 日本經濟靠世博走出失落30年？ 【新唐人北京時間2025年05月05日訊】日本大阪世界博覽會，在開展的第11天，入園人數突破100萬人次。今年主題定為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，這是日本第3次舉辦世博會，也是繼55年後，重返大阪。官方預估，將創造近3兆日圓的經濟效益。今年能否超越上一屆的大阪世博，進而走出日本失落的30年？接下來的專題，帶您了解。 世博會4月13日，在日本大阪灣三大人工島之一的夢洲，正式開幕。雖然預購票人數低於預期，不過開展第11天，入園人數已突破100萬人次。 新唐人記者 李晶晶：「這裡就是大屋根，它的總周長2公里，那麼它的直徑有600公尺，不僅話題十足，更創下金氏世界紀錄，是世界上最大的木造建築。」 大屋根由會場設計總監、日本知名建築師藤本壯介，親自操刀。建築面積超過6000平方公尺，結構工法上，採用日本傳統廟宇中常見的「貫」（ぬき）樑構造。同時也是貫穿各展館的主要通道。捷克館也以創新的螺旋形木造結構，與水晶牆，展現工藝實力。 大阪世博會捷克總代表 Ondrěj Soška：「我們基本上使用捷克木材，把它轉化為直交集成板。然後我們把它從捷克帶到日本，建造了這座獨特的建築，它是目前日本同類建築中最大、最高的建築。」 玉山數位科技株式會社榮譽會長 黃志芳：「採用了很多國內科技界最新的技術，然後也邀請了國內一流的軟體，跟動畫的文創公司。整個世博營運這六個月的期間，能夠最高衝到一百萬人次。」 玉山數位科技株式會社，打造的Tech World館，以三大劇場，生命、自然、未來，展示台灣科技與文化的獨特性。遊客也能從中了解，台灣晶片產業對全世界的影響力。今年世博會約200個參展單位，也成為各國商務洽談的，好時機。 日本世博海外宣傳部長 吉村佐知子：「舉辦本屆世博將產生超過2兆日圓的經濟影響。另一個好處是它還可以作為商業交流的場所。如果把這些談判的結果也包括進來，這個經濟效應可能會更大。」 提到經濟效應，當然少不了大阪世博會的吉祥物脈脈（みゃくみゃく，Myaku Myaku）。它是細胞跟水合體，產生的奇妙生物。IP大國日本，更強勢推出聯名款，攜手三麗鷗，Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等，還有鋼彈款，成為熱門搶手貨。 大阪觀光局經營管理本部統籌官