【禁聞】中共降離境退稅門檻 學者：難逆消費頹勢 【新唐人北京時間2025年05月05日訊】為應對與美國的關稅戰和國內低迷的經濟，中共當局放寬離境退稅政策，試圖刺激外國旅客來華購物消費。學者認為，目前國內就業不穩，房價下跌導致財富效應嚴重縮水，即便境外旅客消費額有所增長，也無法抵消全國性消費萎縮的規模。 日前，中共商務部等6部門發布「優化離境退稅政策擴大入境消費」的通知，將離境退稅門檻從500元人民幣下調至200元，並即刻生效。 通知還鼓勵各地區在大型商圈、步行街、旅遊景區、文博場所、機場、客運港口、酒店等增設退稅商店，放寬離境退稅商店備案條件，並優化退稅辦理流程等。 此外，現金退稅限額也從1萬元上調至2萬，其它退稅方式則沒有限額。 這個最新政策，針對的是在境內連續居住不超過183天的外國人和港澳台居民。 美國經濟學者黃大衛表示，北京試圖提振外國人在華旅遊購物，來抵消內需嚴重不足的問題。 美國經濟學者黃大衛：「表面看來是促進旅遊購物，但本質上是希望用短期的簡單的快速的現金消費來彌補國內目前的經濟疲軟，出口下滑，外國訪客減少的情況。這是應對內需不振跟外需比較萎縮雙重壓力下的一種非常態的一種策略，它不是有信心的長期開放策略。」 去年以來，中共官方連續擴大單方面免簽國家範圍，但外國遊客人數遠沒有恢復到疫情前水平。 近日多個博主發布的上海虹橋機場、西安咸陽國際機場、北京首都機場和大連周水子國際機場等地機場蕭條的畫面，似乎也印證了這一點。 另外，數據顯示2024年境外旅客在中國消費額為942億美元，也遠低於2019年1,313億美元的水平。 官方宣傳稱，最新的退稅新政策是對全球遊客發出的盛情邀約。11%的一般商品離境退稅率，相當於為境外旅客購物「打折」，能有效激發他們的消費熱情，助力「中國購」升溫。 台灣南華大學國際事務與企業學系專任副教授孫國祥表示，外國遊客在亞太區購買奢侈品的主要地方是日韓和東南亞，中共放寬退稅政策主要是針對絲綢、茶葉、瓷器之類的國貨和文創品等。 台灣南華大學國際事務與企業學系專任副教授孫國祥：「多數外國人對所謂的中國的國貨、潮品認知不足，品牌吸引力較低。政策對象是要在183天內的旅客，這種也導致了它範圍比較小。這種措施可能短期提升特定的城市，像是深圳、上海的入境購物數據，但無法成為拉動整體內需或消費升級的主引擎。」 中共統計局4月10日發布的最新數據顯示，2、3月份的全國消費者物價指數CPI已經連續兩個月下滑。 北京的社會消費品零售總額3月份更同比是下降9.9%，其中，餐飲收入下降3.1%，商品零售降幅則高達10.6%。 孫國祥：「中國居民收入預期下降、就業不穩、高槓桿的家庭負債壓縮消費空間、房價下跌導致財富效應萎縮。消費者信心不足、不願意大額支出，中產階級收斂式消費明顯轉向低價或者實用的導向，因此境外旅客即使消費成長，也無法抵消中國目前全國性消費萎縮的規模。」 今年的五一長假，國內民眾也更傾向於短途旅行或選擇消費低的地區，力求節省開支。 攜程的數據顯示，小城市相關搜尋量比去年同期增加25%，增幅比一線城市高出11%。部分住宿和花費較低的偏遠地區，如新疆的博爾塔拉與雲南的普洱市，搜尋熱度超過50%，成為預算有限旅客的熱門選項。