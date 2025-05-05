中國商戶談五一生意：人多就是不買（視頻） 【新唐人北京時間2025年05月06日訊】「五一」長假剛結束，多地商戶自曝，今年五一是生意最差的一年，「人特別多，就是不買」。 上海商家訴苦：沒人消費 中共交通運輸部公布數據稱，今年「五一」假期期間（5月1日至5日），預計全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次，日均2.93億人次，同比增長8.0%。 另外，中共商務部5日公布的數據顯示，五一假期，中國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長6.3%。 但是官方這些數據卻與許多商家的實際感受迥然不同，許多商家在社交平台訴苦：「今年五一假期是生意最差的一年。」 上海博主「江魚總裁」5月5日發布視頻說，五一假期，上海市人來了不少，街上遊客很多，可是沒人消費，就是逛街，反正不願意多花一分錢。沒人買，商家開始頂不住了。 一位上海商戶哀嘆：「人特別多，就是不買。」 這位博主表示，不只是上海，廣州、深圳等一線城市的消費數據也在下滑。 有網友在評論區留言說：「現在旅遊一般逛街只買吃的東西。」「人多起不了作用，沒有消費經濟振興。」 五一假期 酒店業生意慘淡 內蒙古酒店老闆「酒店楊六郎」5月4日發布視頻說，今年的五一假期，酒店生意慘淡。而中共官方卻聲稱五一期間有14億人次出行，內蒙古官方也表示今年五一遊客比去年增長了25%，他嚴重質疑這些官方數據的真實性。 「酒店楊六郎」表示，這個數據高的嚇人，但是他的酒店生意卻沒有增長，甚至比去年還差很多。「五一前三天，慘淡的要死，五一後三天也慘淡的要死⋯⋯拉個平均數，比平常還要差很多。」 同樣從事酒店業的「邱哥」5日發布視頻指出，酒店行業沒有感受到官方所說的14億人次出遊的情形，酒店業的寒冬已經來了。 「邱哥」調侃說，「他們（遊客）很多應該是睡了馬路，睡了帳篷，睡了小樹林，沒來酒店。」 他還表示，「今年五一假期，酒店顧客消費習慣發生巨大的變化，大家都在自己的城市裡面玩，遠途旅遊基本非常少了。現在商務客大幅減少，外出的遊客未來也會大幅的減少，這兩個減少之後，酒店行業的生存都會出問題。」 不少經營旅店的網友在評論區留言說：「（五一假期）一天都沒滿，看來只有我是最差的，只有80%入住率，今天20%。」 「1號到3號，就2號滿房，3號入住率50%，4號恢復原價入住40%，5號今天不敢看數據了。」 「感覺五一過後，酒店的寒冬真的來了。」