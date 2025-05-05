韓國圍棋聯賽新軍永林窗業隊 總決賽全勝奪冠 【新唐人北京時間2025年05月06日訊】5月4日，2024-2025賽季「KB國民銀行韓國圍棋聯賽」落下帷幕，聯賽新軍永林窗業隊在總決賽中以兩場3:0的比分完勝靈巖郡隊，首度組隊就加冕冠軍，並開創全勝奪冠的先河。 本賽季韓國圍棋聯賽共有8支隊伍參加，分別是GS加德士隊、正官莊隊、陝川郡隊、高麗亞鉛隊、圓益隊、靈巖郡隊、永林窗業隊，以及全州韓屋村隊。經歷為期四個月的常規賽比拚，排名前四的隊伍晉級季後賽。 在季後賽中，常規賽第四的靈巖郡隊在聯賽唯一女教練韓海苑的率領下，先是逆襲第三的陝川郡隊，然後又力克第二的圓益隊，殺入總決賽，對陣常規賽冠軍永林窗業隊。 延伸閱讀：2024-2025賽季 韓國圍棋聯賽積分榜及賽況 5月3日總決賽首場較量，永林窗業隊乾淨利落的以3:0零封對手。4日兩隊第二場交鋒，永林窗業隊依然未給靈巖郡隊任何機會，同樣以3:0完勝，從而開創了「全勝奪冠」的歷史。 在這六場勝利中，外援黨毅飛和二將朴珉奎各貢獻兩局，隊長姜東潤和三將宋知勳各貢獻一局。 永林窗業隊原本在常規賽初期表現並不理想，前六輪2勝4敗，但從第7輪起火力全開，後八輪取得7勝1敗的佳績，榮膺常規賽冠軍，直通總決賽。主教練朴正祥自2022-2023賽季起執教，每季均帶隊闖入季後賽，此次更在執教第三年率隊奪冠，奠定名帥地位。 朴正祥教練發表感言時表示：「不僅是我們隊，其他隊所有選手在10秒加秒的賽制中，下得都很辛苦。冠軍絕非某一個人表現出色，而是全隊共同努力的結果，因此彌足珍貴。我要將這份榮耀獻給信任與追隨我的全體隊員。同時我要感謝贊助商的鼎力幫助，沒有他們就沒有今天這一刻，此外還要由衷感謝廣大粉絲們的熱情支持。」 朴正祥特意提到中國大陸外援黨毅飛，高度讚揚其拚搏精神：「他總是把團隊放在第一位。今天更是搭乘當天飛機趕過來參賽，真的非常辛苦。」 5月30日，韓國棋院將在首爾江南區ELIENA酒店舉行聯賽的頒獎典禮，永林窗業隊將獲得2.5億韓元（約合17.94萬美元）冠軍獎金。亞軍靈巖郡隊、季軍圓益隊、殿軍陝川郡隊，獎金依次為1億韓元（約合7.18萬美元）、6000萬韓元（約合4.31萬美元）、3000萬韓元（約合2.15萬美元）。 （記者葉誠允報導/責任編輯：范銘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/05/a103982758.html