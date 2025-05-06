捷克登山客意外發現寶藏 有近600枚金幣 【新唐人北京時間2025年05月06日訊】捷克兩名登山客在徒步旅行中意外發現一處寶藏，有598枚金幣、珠寶和菸草袋等，價值超過34萬美元。專家表示，這些寶藏的「歷史價值」是無價的。 據美國電視聯播網哥倫比亞廣播公司 （CBS News）報導，接收這些寶藏的東波西米亞博物館表示，兩名在捷克共和國徒步旅行的男子，在一片雜草叢生的森林邊緣行走時，意外發現了這些寶藏。 「當他（其中一名徒步旅行者）打開它時，我驚呆了.」博物館考古部門負責人米羅斯拉夫．諾瓦克說。 博物館表示，徒步者在一堵人造石牆內發現了兩個容器，其中一個鋁罐裡面裝有598枚金幣，分成幾列，並用黑色布料包裹。 在大約三英尺遠的地方，他們又發現了一個金屬盒，裡面有16個菸草袋、10個手鐲、一個細金屬絲網袋、一把梳子、一件呈粉末狀的外套和一條帶鑰匙的鏈子。 博物館表示，這些物品是由黃色金屬製成的，重量約為15磅。 一位博物館專家認為，這些硬幣似乎「埋藏地下超過百年」，很可能是在1921年後被埋藏的，其中包括法國、比利時、奧斯曼帝國和前奧匈帝國的貨幣。貨幣上的細小痕跡表明，它們是為前南斯拉夫（1918年至1992年）鑄造的。 東波西米亞博物館考古部門負責人諾瓦克表示，這些寶藏是在今年2月份被發現的，但直到上週才公開這一信息。 「我們需要對剩餘部分進行分析，但按照目前貴金屬的價格，這筆發現的價值可達750萬捷克克朗（約34萬美元）。」諾瓦克說。 他表示，將寶藏埋藏於地下的做法「自史前時代以來就已十分普遍」，這些文物通常是「在不確定的時期被埋藏，目的是日後再取回」。 目前，專家正在對這些文物進行分析鑑定。根據捷克法律，發現這些寶藏的幸運登山客將獲得寶藏總價值的10%左右。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/05/a103982486.html