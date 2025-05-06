身分證對起來！中2碼天使紅蝦吃到飽 母親節餐廳優惠一次看

一年一度的母親節將至，各家餐廳紛紛祭出優惠搶客，Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出，媽媽姓名對中「德、州、淑、芬」任1字，12oz.肋眼牛排免費升級16oz.多吃4盎司；秀擁抱媽媽照片，TGI FRIDAYS送吃開胃菜、王品牛排送吃價值1,320元的法式焗龍蝦、馬辣集團證件對對碰配合母親節推新方案，饗賓集團旗下七品牌也祭出母親節套餐及活動，《TVBS新聞網》替您一次整理母親節餐廳優惠。 Texas Roadhouse德州鮮切牛排 TGI FRIDAYS 淑芬快看！Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出，名字內有「德、州、淑、芬」任一字(音同亦可)，套餐/單點12oz.肋眼牛排可免費升級至16oz.肋眼牛排，活動期間從4月15日至5月12日。 德、州、淑、芬優惠活動，點1份可升級1份，點2份可升級2份（以此類推），雙拼主菜不適用，升級品項皆須收取原價10%服務費。不得與其他行銷活動或優惠併用，包含信用卡優惠、開展會員優惠、VIP卡 8 折、熟客券、套餐優惠等。只要4月15日至5月12日到店用餐，並拍下擁抱媽媽照片，並上傳IG/FB標籤官方粉專@TGIFRIDAYSTAIWAN，立即贈送香酥馬芝拉條，2人擁抱送2片、3人擁抱送3片( 含媽媽本人，以此類推 )，「媽抱一下活動」於期間到店用餐皆可參加，不限點購母親節套餐，套餐需另收10%服務費，TGI FRIDAYS 保留使用條款與修改權利。 更多新聞：星巴克買一送一「隱藏優惠快收」 喝手搖抽雙人來回機票 王品牛排 饗賓集團