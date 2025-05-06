林佳龍接見以色列議員團 盼在AI、資安領域合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊堯茹台北6日電）外交部長林佳龍今天接見以色列國會議員團時表示，樂見兩國在科技、智慧農業、經貿投資、觀光文化等領域深化合作，期待未來在新創產業、人工智慧（AI）及資安等領域共創合作願景。 外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於今天中午接見以色列國會公共工程委員會主席暨外交國防委員會議員泰勒（Ohad Tal）所率領的跨黨派議員訪問團，雙方就台以合作願景、區域及國際情勢等議題交換意見，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）也參與本次拜會。 林佳龍表示，訪團展現以色列國會對促進台以雙邊關係的支持。另分享2018年擔任台中市長期間曾訪以出席「全球市長會議」，對以國發展印象深刻。 林佳龍說明，接任部長後推動總合外交的各項成果，台以是民主夥伴，共享自由、民主與人權等普世價值理念，樂見兩國在科技、智慧農業、經貿投資、觀光文化等領域深化合作，並期待未來在新創產業、人工智慧（AI）及資安等領域共創合作願景。 泰勒則指出，對台灣高規格的接待深感榮幸，這次訪團成員包括4個不同政黨，強調以色列對台支持不分黨派，並肯定台以同為理念相近的優質合作夥伴，樂見以色列在台設處以來已簽署34項雙邊合作協定，至盼未來也能在以國接待台灣的國會訪團，進一步深化雙邊交流。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 外交部說明，外交部政務次長吳志中另於會後設宴款待泰勒一行，吳志中表示，近期連續接待兩組以國國會議員訪團，感謝以國持續展現對台支持，期盼未來有更多面向的交流，共同為全球民主陣營做出貢獻。 外交部強調，台以兩國近年來持續就強化新創科技、民主供應鏈韌性加強合作，互動密切，未來將在現有良好的合作基礎上，進一步深化雙邊各項合作關係。（編輯：林興盟）1140506