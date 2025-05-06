【新聞直擊】元老內定新黨魁？ 川普談「美妙婚姻」 【新唐人北京時間2025年05月07日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新聞直擊。今天是美東時間5月6日，星期二。 今日焦點：川普會晤卡尼，美加關係再釋善意；習近平出訪俄羅斯前夕，烏軍無人機連續狂轟莫斯科；全球反制升級，中共加緊外交攻勢，但難解貿易圍堵；四中全會遲遲不開，元老逼宮、內定新黨魁的傳聞四起；新總理出爐之際，德國爆出共軍滲透的國安隱憂。 【川普會晤卡尼 美加關係再釋善意】 今天（5月6日），加拿大新任總理馬克．卡尼（Mark Carney）訪問華盛頓，與川普總統首次會晤。這也是卡尼4月28日大選勝出後首次訪美。 兩人會談氣氛友好。川普稱卡尼非常有才幹，並表示他的當選是最精彩的政治逆襲之一，甚至可能比自己當年的勝選還要轟動。 卡尼則稱川普是「具有變革性的總統」，感謝他的款待，讚賞他始終專注美國工人。 兩人在橢圓形辦公室握手合影、親切交談，現場畫面沒有外界所猜的「權力角力」。 會前，川普在「真相社交」平臺發文說，美國不需要加拿大的能源、木材或汽車，「我們需要的只是友誼」。 他說：「反過來，他們卻樣樣都需要我們。我希望我們永遠保持這份友誼。」 不過，川普也重提「第51個州」的想法。他說，如果加拿大成為美國一部分，將是「美妙的婚姻」。 卡尼回應：「有些地方是永遠不會出售的。」他微笑著說：「絕不、絕不、絕不。」 川普則笑著回：「永遠別說永遠。」 卡尼原定上午11點半抵達白宮，但因車隊安檢延遲約20分鐘。川普親自到西翼門口迎接，展現高規格接待。 在記者提問環節，有人問川普期待加方做出什麼讓步，他簡單答了一個詞：「友誼。」 當天，川普還宣布，美軍將停止對葉門胡塞武裝的空襲。他表示，胡塞方面已表示不再攻擊，美方將暫時信任這一承諾，並形容這是一個積極信號。 他還透露，本週四或週五，也就是前往中東前，將發布一項「非常非常重大的宣布」，但內容尚未透露。他形容這是「多年最重要的聲明之一」。