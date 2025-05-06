橋牌亞青賽落幕 台灣苗栗小將三銀收官 【新唐人北京時間2025年05月07日訊】5月6日，第25屆「亞太青年橋牌錦標賽」在泰國大城府卡瓦利卡薩度假酒店結束，台灣苗栗小將在U18、U16和U15三組的團體賽中均獲得亞軍。 從5月2日起，亞青賽展開團體賽的爭奪，這是本屆賽事的重頭戲。台灣苗栗青年橋藝水準出眾，代表中華台北隊參加了其中U18、U16和U15三組的比賽。 U18和U15兩組因參賽隊伍少，只進行2日至4日循環賽就直接排定座次。而U16組還需透過5日、6日的準決賽與決賽產生最終冠軍。 經過前三天的激戰，台灣苗栗小將發揮出色，U18和U15選手雙雙摘得銀牌，U16選手也以循環賽第二的成績躋身四強。 延伸閱讀：橋牌亞青賽：台灣苗栗隊獲U18和U15團體亞軍 根據賽程安排，準決賽的對陣為循環賽第一VS第四、第二VS第三，循環賽時的對戰成績將帶分（IMPs）進入準決賽和決賽。每場比賽都將進行三節共48牌的較量。 5月5日，U16組準決賽拉開戰幕。中華台北隊與循環賽第三名香港隊交鋒，兩隊實力旗鼓相當，循環賽時各勝一場，且比分也不相上下。 前兩節，台灣苗栗小將狀態火熱，分別以32比18和52比23大勝，一舉鎖定勝局。儘管香港隊在第三節以36比32扳回一城，但中華台北隊還是以領先對手近40分的優勢，闖入決賽。 5月6日，中華台北隊衝擊U16組團體賽冠軍，對手是實力超群的中國隊。中國隊在循環賽中9勝1敗，高居榜首，對陣中華台北隊各勝一場，但因勝場分較高，決賽帶12分領先優勢開局。 第一節，台灣苗栗小將敢打敢拚，以32比18大勝，追回12分劣勢，令人鼓舞。然而畢竟對手技高一籌，後兩節比賽，中國隊分別以63比21和45比16大勝，從而摘得U16團體賽冠軍，中華台北隊位列亞軍。 最終，中華台北隊獲得U18、U16、U15三枚團體賽銀牌，在本屆亞青賽中展現自身實力。 比賽結束後，泰國主辦方舉行露天頒獎儀式及晚宴，擺放了燒烤與火鍋，旁邊還有遊戲攤位。各國選手放鬆心情，其樂融融。 （記者葉誠允報導/責任編輯：文慧） 看更多 亞太青年橋牌錦標賽 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/06/a103983020.html