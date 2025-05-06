川普：自願遣返獎勵一千 重啟惡魔島監獄 【新唐人北京時間2025年05月06日訊】美國總統川普週一宣布一系列措施，獎勵非法移民自願出境，為他們提供一千美元的旅行費用，而且給他們再次進入美國的機會。為加強美國境內安全，川普當天還下令，重啟惡舊金山魔鬼島監獄，同時也將嚴重犯罪的非法移民送到那裡。 美國總統川普：「我們將為他們安排一趟順利的航班，返回出發地。」 川普總統週一宣布，向自願離開美國的非法移民提供獎勵，計劃給他們每人一千美元，並承諾提供旅行援助，同時不再優先考慮拘留和遣返。 川普說，將來還會允許他們返回美國。 川普：「如果他們這樣做了，我們就會和他們合作，也許有一天，只要稍加努力，他們就可以回來，如果他們是好人的話。但如果他們不這樣做，如果我們在到期之後把他們送走，那他們就永遠不能再回來了。這已經把他們面臨的麻煩減到最少了。」 政府要求非法移民使用「C-B-P home」應用程序，申報自願返回。這個程序在拜登政府時期叫「C-B-P one」，一些移民曾用它進入美國。現在，這個應用程序現已重新設計，協助自我驅逐出境。 當天，川普還下令重啟惡魔島監獄。 川普：「我們的國家需要法律和秩序。」 惡魔島位於舊金山海岸附近，1934年到1963年間，這裡關押了一些美國重刑犯，曾是最高安全程度的監獄。 川普：「（惡魔島）擴建、更新後將會回歸，我覺得它就像一大塊放在那裡生鏽腐爛的東西。」 川普表示，惡魔島可以收容最暴力的罪犯。政府還計劃將那些在街頭製造混亂的非法移民也收入其中。 邊境事務專員湯姆·霍曼表示贊同。 邊境事務專員湯姆·霍曼：「我們需要拘留床位。我認為這當然是一種選擇，特別是對於重大的公共安全威脅、國家安全威脅，我的意思是，應該放在考慮範圍內。」 新唐人電視台記者阿里安·帕斯達爾、池曉華府-紐約連線報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/06/a103982946.html