Real ID上路！ 搭機未持合格證件恐額外篩檢 【新唐人北京時間2025年05月08日訊】從週三（5月7日）開始，民眾必須持有由州政府簽發、符合「真實身分證」（REAL ID）要求的駕駛執照或身分證，才能搭乘國內航班。 在REAL ID真實身份證規定生效當天的清晨，美國各大機場運作大致順暢。REAL ID相關規定的告示，在機場內也隨處可見。 機場旅客Diane Loyer：「我們超級早就來了，想說會有很多人在安檢時遇到很多問題。所以我們打算避開排隊人潮。」 機場旅客William Martin：「我用護照搭機，也順利通過。我沒有REAL ID，護照就很好用了。」 除了REAL ID外，TSA認可的合法身分證件還包括，美國護照或護照卡、綠卡、邊境通行證、退伍軍人健康身分卡等聯邦發行的證件。 機場旅客Maureen Capuzzi：「我一直預約不成功，所以我帶了有效的護照。」 機場旅客Greg：「我不認為REAL ID是必要的。我覺得那是對我們隱私的侵犯。人們應該有旅行的自由權利，這是基本人權。」 TSA表示，未持有有效證件的旅客，可能需要提供姓名和目前地址等資訊，來驗證身分，還可能會被引導至特別的安檢通道，面臨額外檢查。