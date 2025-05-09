青海遭沙塵暴侵襲 天昏地暗如末日來臨（多視頻） 【新唐人北京時間2025年05月09日訊】5月7日下午，青海格爾木突遭沙塵暴侵襲，整座城市籠罩在橙黃色天幕中。有人形容，這場景看起來如電影特效，如末日來臨的感覺。 網傳的多個視頻顯示，整個天空全是橙黃色的沙塵，灰濛濛一片，塵土飛揚，瞬間天昏地暗，高樓都被塵土遮蔽，若影若現。有網友表示，都不敢張嘴說話，一說話吸進去是土，吐出來的是泥啊。 格爾木當地導遊黑木告訴極目新聞，7日的風特別大，當時沙塵暴在遠處的時候看著還有一段距離，沒幾秒就黃沙漫天，塵土飛揚，一瞬間就看不見東西，沙牆排山倒海似的撲來。周圍人都在分享當天拍下的視頻，整個朋友圈都被「攪黃」了。 當地正在公路上開車的網友李颯（化名）表示，風暴來臨時，整條路都看不清，突然就變黑了，然後又變黃了。視頻顯示，撲面而來的沙塵彷彿下雪一般，能見度極差，司機不得不打開雨刷器刮沙子。 格爾木市民岳先生對《新京報》說，「出門的時候（天氣）是好的，買個菜也就半個多小時，然後就變成這樣了。嗆的都不行，下的都是泥。能見度也就幾米吧，(沙塵)一下子過來根本來不及（採取措施）。」 據青海省氣象局消息，5月7日15時50分，青海格爾木遭遇沙塵暴侵襲。當日16時，格爾木市區最小能見度僅248米。觀測站極大風速達28米/秒。戈壁灘瞬時風力達10級，國道215線多路段實施臨時交通管制。 當地媒體稱，在乾燥的柴達木盆地掀起百米沙牆，崑崙山脈都消失於沙簾之後。 大陸網民留言，「好可怕啊。」「是特效還是真的？那麼嚇人。」「趕快跑，好嚇人。」「我剛進酒店躺著就來了。」「玩手機，突然屋裡黑了，一看窗戶外面天都黃了。」「最黑那會能見度十米都不到。」 「今年沙塵暴太多了。」「今年肺裡吸進去了多少灰。」「明天就到甘肅了，天天掃不完的院子，拖不完的地。」 「老天，這天氣，世界末日。」「美國電影裡世紀末日的景象。」「遮天蔽日的大片即視感。」 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/09/a103983873.html