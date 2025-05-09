【時事金掃描】大同訂婚強姦案 中國男人遇「十面埋伏」 【新唐人北京時間2025年05月10日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點贊、留言並且轉發推薦。 今天要聊一個火藥味十足又讓人五味雜陳的話題——最近中國山西大同的「訂婚強姦案」宣判後，掀起了軒然大波，中國男人直呼以後誰還敢交女朋友啊。 這個山西大同「訂婚強姦案」在我看來等同於徹底改變了未來中國男性和女性交往的底綫和規則。根據中國官方媒體報導，這起案件是説一對訂婚男女在訂婚後發生了關係，結果女方反悔，報警稱被強姦。男方拿出彩禮證據和訂婚協議，說雙方已經有婚約，行為屬於「自願」，還提供了聊天記錄和監控視頻，顯示女方事後沒有反感的異常行為。但法院最終還是判了男方強姦罪，理由是「違背婦女意願」。 但這件事還沒完，男方不服判決，提起民事訴訟，要求女方履行婚約–結婚登記，否則要退還11.8萬元的彩禮！而女方卻拒絕退還彩禮，還反訴男方「損害名譽」，要求賠償精神損失費。有網友諷刺說：「這到底是訂婚呢還是訂了個『強姦套餐』呢？彩禮沒了還得坐牢，這婚結得太玄幻了！看來以後要錄音錄像自保了！」 不過，這話一出，馬上有人拿出了「南昌錡振東案」來打臉，說你太天真了。 原來在2022年，南昌的一所大學的兩個學生，男方幫著女方修手機後這個關係逐漸曖昧，手機聊天記錄充滿挑逗，甚至女方還主動發過大尺度自拍照。2022年的5月7日，女方去男方宿舍拿修好的手機，兩人當時發生了關係。第二天，女方要求確立戀愛關係被拒，隨後就報警稱被強姦。最終，男方被判強姦罪，一審是判了六年，二審改判三年緩刑三年。 重點是男方提供了長達21分鐘錄音，記錄了二人發生關係的全過程，在這過程中，女方的表現非常強勢主動，女方甚至還說了「你不行的話就給我起來」，而室外的監控顯示，事後兩人還牽手散步，女方完全沒有被脅迫的任何跡象。但法院依然認定強姦，理由是「女方事後表示不同意，而聊天記錄和行為不代表同意」。這判決讓網絡炸了鍋，有人直呼：「這法律是擺設嗎？有證據都不認啊？！」 無獨有偶，說到這類案件，還有一個更誇張的故事。2021年，深圳一個小伙子小陳，和女友分手後被對方告強姦。小陳提供了兩人親密時的錄像，顯示女方完全同意，甚至還有說有笑。結果法庭上，女方拿出一份心理醫生的診斷書，說自己當時「精神狀態不穩定」，不認同自己是自願的。小陳最終被判了四年，出獄後他在社交媒體上發文：「我以為錄像能證明我的清白，沒想到還是栽了，現在我連女孩子的手都不敢牽了！」 我還看到過一個類似的案例。2023年，上海一個小伙子，訂婚後給女方家送了30萬彩禮，雙方還拍了婚紗照，準備年底結婚。結果女方突然反悔，說要退婚，但彩禮一分不退，還報警說男方強姦她。在法庭上，女方也是拿出一份所謂抑鬱症診斷書，說自己當時「精神狀態不穩定」，不同意發生關係。最終男方被判三年，30萬彩禮也打了水漂。 有人描繪了一個未來中國年輕人交友的場景，可能會出現這樣的畫面：兩個年輕人在相親，女方小心翼翼地問：「你好，請問結婚前需要簽幾份協議？錄音錄像要開幾個攝像頭？」男方也緊張地回問：「我也要問清楚，你有沒有抑鬱症診斷書？我可不想結婚後被反告！」這種畫面雖然搞笑，但也反映了當前年輕人的焦慮。如果社會觀念和法律環境不改變，這種「防範式戀愛」可能會成為常態。 其實，中國現在會出現越來越多的訂婚強姦案，和背後的一個社會現象也有關係，就是近年來中國女權運動的高漲，造成事實上的性別對立，有一個發生在北京的真實案例。2022年，一個姓王的年輕人因為在酒吧認識了一個女孩，兩人喝了點酒後回了酒店，發生了關係。事後，女孩報警說被強姦，小王被拘留。法庭上，女孩承認自己喝醉了，但說「喝醉不代表同意」。小王則說女孩當時很清醒，還主動親了他。最終，小王被判五年。小王的姐姐後來在網上發帖說：「我弟弟這輩子完了，現在的法律就是保護女的，男的根本沒活路！」這帖子當時很火，引發了大量討論。 這類案件的頻發，反映了中國法律和社會的幾大問題。第一，法律對「意願」的界定過於主觀，缺乏客觀標準，導致判決隨意性大。第二，中國的性教育嚴重缺失，很多人對性行為的法律邊界不清楚，導致誤解和糾紛頻發。第三，司法環境中「人治」色彩濃厚，領導的看法往往比法律更重要，這種「人治」傳統讓普通人很難獲得公平的審判。 大家有沒有注意到「訂婚強姦案」中牽扯到中國特有的彩禮文化，這是大同案的核心矛盾之一。根據《中國經濟週刊》調查，中國一些地區的彩禮已經飆升到20萬至50萬，遠超普通家庭的承受能力。說到彩禮，我想起一個發生在河南的事。2022年，河南一個小伙子，為了結婚借了20萬給女方家當彩禮，結果女方拿到彩禮後突然退婚，還說小劉「騷擾」她。小劉氣不過，把女方告上法庭，要求退還彩禮。結果法院只判女方退還10萬，小劉還是虧了10萬。對於一些地區的中國男人來説，彩禮文化已經成了很多適齡男子的「噩夢」。 那麽，爲什麽彩禮文化在一些地區會畸形發展呢？其實，背後是有經濟壓力和傳統觀念的雙重作用。一方面，中國經濟發展不平衡，農村和三四線城市的年輕男性收入低，卻要承擔高額彩禮，導致經濟壓力巨大。據中國國家統計局2024年的統計，農村居民年均可支配收入僅2.1萬元，而有些地區的彩禮動輒20萬以上；另一方面，傳統觀念認為「彩禮是一種誠意」，女方家庭往往把彩禮當成「面子」和「保障」，導致彩禮的金額水漲船高，甚至成為「交易」工具。這種文化背景下，男性不僅要承擔經濟壓力，還得面對法律風險，難怪有人直呼「不敢愛了」！ 彩禮文化和「訂婚強姦案」的頻發，直接影響了中國的結婚率和生育率。根據民政部透露，2024年全國結婚登記僅678萬對，創下歷史新低，比十年前的2014年下降了了47%。有網友評論：「現在結婚率這麼低，生育率這麼低，法院還要這麽判，男人都是光棍這對朝廷真的有好處嗎？怪不得現在韭菜也青黃不接了」 針對這類案件的頻發，有人在思考：中國的法治底線到底在哪？其實在我看來，中國的問題根本不是在於法治底線在哪兒，而是司法系統長期受制於「人治」傳統，地方官員的影響力往往大於法律，這種結構性問題不解決，所謂法治的「進步」只可能是法官和領導的底綫在哪兒的問題。 說到中國的司法改革，浙江在2023年發生過這麽個事兒：浙江一個姓趙的小伙子也成了「訂婚強姦案」的受害者，但他堅持上訴，還通過社交媒體發起了「還我清白」的運動。他的案件引起了廣泛關注，甚至有律師團主動幫他打官司。最終，浙江省高院重審此案，認定原判證據不足，被改判無罪。小夥子出獄後感概到：「我用了三年時間才證明了自己的清白。」馬上有網友表示：清白就是法庭上那句宣判，但你等於還是做了三年牢，污點你覺得洗清了，社會可還是會記著你做過三年牢的。 有人可能會問，中國現在的這類情況，如果發生在外國是怎樣的狀況呢？説起來，美國現在有一些州引入了一個名爲「明確同意」的相關法案，特別是在高校、教育機構中，要求雙方在性行為發生前，有明確且積極的同意表達。這套制度最早廣泛引起關注是在美國的加州。2014年，加州通過了全美第一個叫：「Yes