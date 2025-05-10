夏威夷主流：神韻帶來神聖感覺 人需要找尋神

【新唐人北京時間2025年05月11日訊】2025年5月9日晚，神韻北美藝術團在夏威夷檀香山的布利斯黛爾音樂廳進行了今年的第二場演出。當地主流觀眾盛讚神韻延續了傳統文化，帶給人神聖的感覺，人們需要去找尋這神性。 公司老闆Rob Pierce：「神韻太精彩了。我們彷彿去了很多地方旅行，這場演出讓我充滿喜悅，太棒了。我非常喜歡舞蹈，也喜歡劇情和音樂，這一切完美的融合在一起，我們非常享受其中。」 Rob Pierce：「演出帶給我神聖的感覺，我們都來自神聖之處。我相信可以有很多不同的方式信仰神。而從沒有任何信仰到有所相信，這樣的改變會帶給人更好的生活，這是我看神韻的收穫。（神舞動之美）確實展現出來了，我感受到每個人的內心都有神性，我們必須去找尋這神性。」 Rob Pierce：「(神韻不能在中國上演）令人很難過，這是一個漸進的過程，但是我相信總有一天，一切都會變好。但這需要時間，耐心和堅忍不拔的精神，就像節目中那個年輕人和他的未婚妻一樣，付出勤奮和毅力，最終我真的相信有一天一切都會變好。」 檀香山主流盛讚神韻多種元素的完美結合，並表示無法用語言來形容對神韻的喜愛。 Rob Pierce：「太令人讚歎了。神韻藝術家的演出非常到位，非常精準。我由衷的感到敬佩，確實如此。」 Rob Pierce：「我一直都很喜歡現場樂團伴奏，他們演奏得非常棒。我們坐在樓上的觀眾席，能看到台下樂團演奏，非常精彩，真的太棒了。」 Rob Pierce：「我喜歡演出中舞台演出與三維動態天幕之間的轉換方式，還有人物之間的互動，那無縫銜接的效果讓我非常享受其中。我無法用言語來表達我有多喜歡神韻。」 Rob Pierce：「真令人驚歎，一切元素都完美的協調在一起。那些美麗與色彩如此動人，作為一位藝術愛好者，我感到十分驚豔。」 檀香山主流盛讚神韻的內涵，並讚歎她用舞蹈的方式延續了傳統文化。 服飾精品店老闆Michael Loscalzo：「能看到一些真正中國傳統文化的不同角度，真的很棒。我學到了很多。從前我不知道中國的許多文化是被共產政權壓制的。神韻正在用一個很棒的方式，透過舞蹈來延續傳統文化的生命。」 Rob