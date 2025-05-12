汶川地震17周年 西藏發生5.5級地震 民眾被晃醒 【新唐人北京時間2025年05月12日訊】5月12日是汶川大地震17周年。就在當天，西藏日喀則市拉孜縣發生5.5級地震。當地震感強烈，許多民眾被晃動驚醒。 據中國地震台網正式測定：5月12日5時11分，在西藏日喀則市拉孜縣（北緯28.91度，東經87.54度）發生5.5級地震，震源深度10公里。 震中距拉孜縣21公里、距薩迦縣47公里、距定日縣49公里。此次地震周邊5公里內的村莊有秋古村、夏布惹、傑當、通阿托洛，20公里內的鄉鎮有芒普鄉。 地震發生後，當地震感明顯，許多人被地震晃醒。 當地網友留言，「拉孜震感太明顯了，嚇哭了。」「我在昂仁，震感強烈。」「直接被晃醒。」「睡不著了，被搖醒來了。」「為啥我的地震預警是5.9呢？把人晃醒了。」 「嚇死了，直接夢中晃醒，迷迷糊糊翻身到桌子下面。」 「還好我在板房裡，太嚇人了。」「5點嚇醒，就沒有睡著。」 「我正在睡覺猛地一震就醒了。很強，猛地震了一下。都跑出去了。」 「真的被嚇醒了。到現在還特別害怕，大家都沒事吧。」 「在拉孜縣震中距21公里的酒店，睡夢中震醒，收拾一下馬上開車逃離。」 「來西藏第一天，聽到預警百米衝刺下樓。本來還有點高反，嚇好了。」 「手機一直在響，從50秒開始倒數。第一次如此近距離感受地震。」 「正在日喀則旅遊，睡著覺聽到了手機地震預警，雖然不在震中，但是也挺害怕的。」 有人說，「今日是汶川地震17年，西藏日喀則市拉孜縣發生5.5級地震。」「今天5·12，聽不得地震這兩個字。」 2008年5月12日，四川汶川縣發生了八級大地震。據中共官方公布的數字，汶川地震造成69,227人遇難，3.75萬人受傷，近1.8萬人失蹤。但民間普遍質疑這個數字的真實性，認為實際傷亡人數要比官方公布的數字多。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: