菲律賓坎拉翁火山噴發 煙雲直竄3公里高空 【新唐人北京時間2025年05月13日訊】菲律賓中部一座火山今天(5月13日)凌晨噴發,大量灰色火山灰直衝約3公里高空,將岩石等固體物質以拋射方式高速噴出。 法新社報導,坎拉翁火山(Kanlaon Volcano)是這個東南亞國家的24座活火山之一,過去一個世紀曾多次噴發,最近一次發生在上個月。 去年12月噴發期間發布的3級警戒今天維持不變,官員指出,當前的撤離範圍為火山口周邊半徑6公里。 菲律賓火山暨地震研究所(Philippine Institute of Volcanology and Seismology)在聲明中說,「今天凌晨2時55分,坎拉翁火山口發生中度爆發性噴發」,過程持續了5分鐘。 菲律賓火山暨地震研究所指出:「火山噴發形成了巨大火山灰柱,高度約達3公里,然後往西擴散。」 「我們還觀察到有巨大碎片被拋射到火山口周圍數百公尺範圍內,導致附近植被被燒毀。」 研究所表示,3級警戒將持續生效,並警告「發生短暫中度爆發性火山爆發的可能性增加,可能造成危及生命的火山災害」。 坎拉翁火山1996年8月噴發時,噴出滾燙岩石,導致當時靠近山頂的3名徒步旅行者喪命。 菲律賓地處地震頻繁的太平洋火環帶(Pacific Ring of Fire),世界上有一半以上的火山都分布於此。