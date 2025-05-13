2025越來越難 中國人辦護照、出入境遭嚴查（視頻） 【新唐人北京時間2025年05月13日訊】近日，許多中國博主抱怨，2025年想要辦理護照、出國旅遊越來越難，需要提交許多繁瑣的資料，而且即使拿到護照也不一定能順利出境。 一位新疆博主發布視頻說，她的護照快到期了，提前三個月去北京出境管理局換證，結果發現更換新護照的程序非常麻煩。 她被工作人員告知，自己是新疆身分證不能直接換護照，需要提供一個旅行社的發票等一大堆證明。 她抱怨說，自己一直在北京上學、工作，以前辦護照沒有這麼麻煩的。 工作人員卻回答說，現在就是嚴了，出境旅遊「必須有明確的目的地，然後還有旅行社開的發票」。 這名博主對於官方新增的規定非常不滿：「我為什麼一定要跟團遊，我自己是沒胳膊沒腿還是沒腦子，我不能自己去旅遊呢，對吧？就很莫名其妙。我是個成年人，我對我的行為負責，你的護照證明我是中國人，證明我有自己的自由的權利，那你還限制我跟我媽管我似的，說你這個不能出去，那個不能出去，必須有發票，然後你就是自由行，你也得出去然後證明你要回來還是怎樣的。」 另一位博主表示，「2025年可不是你想出去就能出去的，現在有些地區護照都很難辦了，像福建、新疆、河北石家莊這些都屬於敏感地區，很容易被拒關。即使沒有不良記錄和出境記錄，拿著合法的工作簽證，也都不會輕易讓你走。其次是吉林的梅河口、遼寧的鐵嶺、河北的保定、瀋陽蘇家屯等等，也需要讓你提供相關的材料。」 現在不僅辦理護照很難，即使拿到護照，也不一定能順利出境。一位博主表示，「最近不少朋友發現出國流程變得比以前繁瑣了，多個地區像福建、江西、河南、湖南等地辦理護照的政策都收緊了。有些朋友用完護照回國後還會接到老家相關部門的聯繫，被要求註銷護照。」 「現在想出趟國，從過海關到出境，每一步都比以前嚴格，不少人在過海關時都遇到了各種情況，有的直接被勸返回去，不僅簽證用不了，還可能被限制短期內不能再出境。現在邊境口岸新增了很多詢問環節，不管你是出國旅遊談生意，還是去看望親友，邊檢人員都會仔細詢問行程細節。過邊檢時，行李、手機裡的信息都可能被檢查，像是邀請信、聊天記錄這些都在檢查範圍內。一旦發現內容有問題，很可能當場就走不了，已經買好的機票、辦好的簽證也都白費了。」 另一名博主親身經歷了出境時被拒，並且遭到嚴厲盤查。他說，出境時被關在房間裡問了一個多小時才放出來，「老老實實在國內待著吧」。 還有一位博主表示，自己在出境時還算順利，但回國時被問了一大堆問題，手機裡的旅遊照片、記錄全被翻查。「出境的時候你不問我，入境的時候卻問我一大堆問題，我真是理解不了。」 中國人辦理護照和出境越來越難的視頻，引發許多大陸網友熱議，紛紛在評論區留言： 「我們藁城控制的嚴，辦不了。」 「我的護照被單位收上去了。」 「我的安徽阜陽被拒了。」 「江蘇泰州封控。」 「我青海門源的護照辦理很麻煩。」 「跟我一樣，我去辦理的時候給我要一些亂七八糟的東西，都給我要懵圈了。」