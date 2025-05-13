藍永翔「旅行在樹梢」 揭20年樹冠層研究筆記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者邱祖胤台北13日電）一般人難得見到樹冠層的風景，生態學家藍永翔書寫「旅行在樹梢」，從7棵樹的故事出發，公開她20年來在樹冠層「旅行」的研究筆記，近期出版發行。 根據春山出版提供新書資訊，藍永翔為全球少數研究樹冠層的科學家，其中女性更加稀少，藍永翔從台灣扁柏開始攀樹的研究生涯，深入花旗松的真菌世界，理解壯麗冷杉林的分解與循環，更曾參與台灣杉三姊妹甚至全球更多巨木的等比例照拍攝計畫。 本書透過藍永翔與台灣扁柏、台灣雲杉、錫卡雲杉、花旗松、壯麗冷杉、世界爺與台灣杉的相遇，帶讀者從不同角度認識每一棵生長數百年到數千年的巨木。 藍永翔1984年生，曾就讀台灣大學森林學系、化學系雙主修以及森林學研究所，畢業於美國奧勒岡州立大學森林生態及社會學系，現為該校博士後研究員。 藍永翔在書序中提到與「爬樹」結緣的最初，2005年寒假在台大實驗林和社營林區實習，每天重複著白天實習、晚上上課的日子，第一次在學長指導下使用繩索上樹，雖然輪到她時天漸暗，只想趕快爬上樹去。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 藍永翔寫道：「結果5分鐘之後，當我掛在樹上時，雖然離地大概只有5、6公尺，突然發現整個視野都不一樣了，跟站在地面看到的世界完全不同，從平面突然拔成立體。」 藍永翔說，接下來的許多年，她在一棵棵樹上做著各式各樣的計畫，順著當下經費的來源與遇到的機緣，從不同角度去理解樹上世界，「這之中也有很多的挫折和為難，但更多的是透過這些樹梢，我看見的森林逐漸變得豐富，從樹上的一個點，慢慢看見整棵樹，然後看見一整片森林」。（編輯：張雅淨）1140513