自導綁票勒索父母500萬 中國富二代在大馬被審 【新唐人北京時間2025年05月14日訊】一名現年18歲的中國籍富二代，涉嫌夥同一名同鄉男子自導自演了一起綁架案，欲向父母詐取500萬元贖金。事情敗露後被大馬警方逮捕。此案本週二開庭審理，兩名嫌犯被押送到法庭，被控涉嫌詐騙及圖謀犯罪。大馬警方向媒體披露了此案始末。 綜合馬來西亞媒體及新加坡媒體報導，現年18歲的中國籍男子葉某熙家境富裕，被父母送到新加坡求學。今年4月30日，這位年僅18歲的富二代從新加坡入境馬來西亞。兩天後，葉某熙遠在迪拜經商的母親程女士突然接到了「綁匪」打來的電話。對方聲稱他們的兒子已被綁架，要求支付290萬令吉（約合人民幣500萬元）贖金，並威脅如不交付贖金將「撕票」。 心急如焚的程女士立即從迪拜乘飛機前往馬來西亞，並向當地警方報了案。因為害怕兒子被撕票，程女士險些向「綁匪」指定的一個中國的銀行賬戶轉帳。不過，大馬警方獲報後迅速展開行動，在48小時內就成功於5月4日在吉隆坡國際機場逮捕了現年23歲的嫌犯張某某，隨後警方在吉打華玲找到了葉某熙。當時，葉某熙衣著完整，大腿有傷痕，但身體狀況良好。 然而，涉嫌綁架的張某某被捕後卻向警方供稱，自己只是於5月2日在吉隆坡端姑阿都拉曼路一間酒店內，協助拍攝了葉穎熙「被毆打」的視頻，偽造了葉被綁手、掐喉、捂嘴等畫面，但自己並沒有向「肉票」的父母索要贖金。 馬來西亞警方通過進一步的調查發現，張、葉二人涉嫌合謀自導自演了所謂「綁架案」，企圖通過這種手段騙取葉某熙父母的錢財。警方隨即逮捕了葉某熙。 本週二（5月13日），張、葉二人被警方押送吉隆坡法院出庭，葉某熙的父母都有到法庭旁聽。 馬來西亞檢方依刑法有關詐欺與圖謀犯罪等條文起訴了這兩名嫌犯，指控兩名被告已觸犯馬來西亞刑事法典中第420條及511條法規。但兩名嫌犯在庭審時都否認自己有罪。 辯方律師則在法庭上表示，作為此案的被害人，葉穎熙的母親打算向警方要求撤案，並請求法官允許葉穎熙保外候審。律師辯稱，兩名嫌疑人並無案底，都是新加坡國立大學學生。 法官最後決定將案件的庭審延後至5月17日進行，並批准葉某熙和張某某各以3萬令吉（約5萬元人民幣）的保釋金保外候審，但還須各由兩名馬來西亞籍人士擔保，並將兩名嫌犯的護照交由法庭保管，直至案件審結。 大馬媒體披露，根據相關法律，這兩項罪名中，前者分別可判處1年到10年的有期徒刑以及鞭刑及罰款處分；後者最重可判處有期徒刑5年、罰款或兩者同時施行。 （記者李明綜合報導/責任編輯：鄭宇） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/13/a103986055.html