不當孤單老人 退休生活的幸福密碼 【新唐人北京時間2025年05月14日訊】今天我們來聊一個人們終將面對的話題——退休生活！脫離了職場，卸下了責任，離開了每天打招呼的同事，人生會不會突然變得……有點孤單呢？如何讓退休生活更加豐富有意義？聽聽記者佳音怎麼說。 退休，真的是人生一大轉折點。結束了朝九晚五的職場生活，步入另一個精采的人生階段，突然擁有了滿滿的自由時間。沒有老闆、沒有會議、沒有KPI，聽起來是不是很爽？不過，當你把熱播劇追完、廚房收拾了三遍、連貓都開始嫌你太黏的時候——你可能會問自己：「嗯……那，我現在該做點啥呢？」 這就是退休生活可能出現的困境：自由，但有點孤單。 很多研究都指出：退休後的社交生活，不只是「聊天解悶」，更是影響健康、情緒與認知能力的關鍵。所以，我們要學會主動出擊，打造自己的社交圈！ 第一步，找回疏遠的老友。人際關係，可能因為工作忙、搬家遠而漸漸疏離，退休後正是重新聯絡親友的好時機。 第二步，參加社團，找到志同道合的新朋友。你喜歡種花、畫畫、下棋或跳舞？説不定你的同好就在附近等著你呢！社區中心、圖書館、老人中心常常舉辦各類興趣活動，積極參加就能打開新的社交生活。 第三步，要保持終身學習。很多學院都有為退休族設計的課程，而且，退休之後學東西，不是為了考試，而是為了快樂。 第四步，可以考慮健身。跑跑步游游泳，根據自身的健康情況，適當的增加運動量。 身心活力滿滿，就可以開始第五步：出門旅行。現在有很多針對退休族的「學習型旅遊」，邊旅遊邊學習，迅速開拓視野。 同時，也可以尋找一個正確的信仰，找到內在的歸屬感。或者養個小寵物，都能給你帶來更多快樂。 退休意味著專注於工作的時期要告一段落了，但是生活不只是柴米油鹽，還有更多的選擇。祝我們的老年朋友們都能擁有一個充實精采的退休生活。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/13/a103986049.html