趙麗穎疑祕戀台灣導演趙德胤 視頻曝光上熱搜 【新唐人北京時間2025年05月14日訊】5月14日，中國女星趙麗穎的新戀情疑似曝光。有娛樂博主發布多個視頻，台灣導演趙德胤連續三天帶著門禁卡出入趙麗穎居住的小區，還單獨帶著趙麗穎兒子出門玩耍，顯示和他們一家人關係親密。 當天，微博熱搜上出現「趙麗穎新戀情」「趙麗穎 趙德胤」「趙德胤幫趙麗穎帶兒子」等多個熱門詞條，娛樂博主「吃瓜少女張小寒」發布多個視頻，曝光趙德胤連續三天拿著門禁卡，自由進出趙麗穎居住的小區，並且牽著趙麗穎的六歲兒子出門玩耍，顯示趙麗穎對他十分信任，但視頻中沒有趙麗穎與趙德胤同框的畫面。 其中一段視頻顯示，4月28日晚上，趙德胤進入趙麗穎的小區，隨後，他單獨帶著趙麗穎的兒子想想一起步行去附近的公園看煙花。結束後，趙德胤把想想送回家，獨自返回酒店。 視頻中，趙德胤與孩子手牽手一起走，相處的十分自然，他還抱著想想坐在地上看煙花，看得出孩子對他很熟悉，也很依賴。 4月29日，趙德胤到趙麗穎小區附近喝咖啡，然後手拿門禁卡再度進入小區，晚上9點左右獨自離開。 5月1日，趙德胤又去了趙麗穎居住的小區，晚上離開，沒有留宿。 連續三天，趙德胤頻繁去趙麗穎家中，而且持有門禁卡，引發網友對他和趙麗穎戀情的猜測。 42歲的趙德胤出生在緬甸，後來到台灣求學、發展事業。他師從侯孝賢、李安，多部作品入圍柏林、戛納等國際影展並獲獎。 2024年，趙麗穎出演趙德胤導演的電影《喬妍的心事》，在電影宣傳期間，兩人互動頻繁，趙德胤對趙麗穎十分照顧，並且公開稱讚趙麗穎的演技和敬業態度。 之後，兩人在法國被網友偶遇，趙德胤為趙麗穎付款買包。 37歲的趙麗穎是中國一線女星，出演過多部熱播劇和電影，獲得多個獎項。2021年4月，她與中國男星馮紹峰離婚，兩人育有一個兒子名叫想想。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/14/a103986195.html