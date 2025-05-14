轉機航班應預留多長時間？旅行專家這麼說 【新唐人北京時間2025年05月14日訊】搭乘飛機旅行，許多情況下，轉機不可避免。一個經常讓人猶豫不決的問題是：應該預留多長的轉機時間呢？旅行專家提醒，應多考慮各方因素。 機票預定網「Going.com」創始人斯科特·卡耶（Scott Keyes）對《旅遊+休閒》雜誌表示，通常情況下，每個機場都有最短中轉時間，航空公司不會為你安排低於該時間的中轉航班，比如阿姆斯特丹史基浦機場的國內航班轉機為40分鐘，國際航班為50分鐘。 然而，如果你攜帶很多行李，或者帶著孩子，或者需要更換航站樓時，時間有可能不夠。那麼，中途停留到底該多久呢？卡耶表示考慮下面這些因素。 1.你的行程有彈性嗎？ 如果你要去參加婚禮、畢業典禮等不容錯過的活動，轉機停留時間最好充裕一些。 2.需要通過額外的安檢嗎？ 國際航班的中轉，可能會涉及海關和安檢問題。比如，有可能需要在進入該國的第一個入境點辦理入關手續，需要領取託運行李並重新託運，這都會增加你的轉機時間。 3.航空公司有其它替代航班嗎？ 萬一你錯過航班，航空公司允許你改乘？是否有其它航班選擇？可以實現向航空公司了解一下。如果該航線每天有六個航班，即使錯過了轉機，你還有選擇。但是，如果是每週只有一個航班，這在小型機場或偏僻機場有可能發生，最好還是別冒險。 4.航班以往都準點嗎？ 在「FlightAware」等網站上可查看航班歷史記錄，了解航班的準點率，以決定是否值得短暫停留。例如，冬季在丹佛或芝加哥轉機，而嚴重的風暴可能會影響航班，那麼應該增加中途停留時間。 Funtime旅遊網站則建議，如果搭乘同一間航空公司轉機，不需要辦理其它手續，行李會自動跟著你的飛機，預留時間約一小時；如果是不同航空轉機，通常需要再報到一次，重新辦理託運行李，因此得多預留一點時間轉機（至少1.5小時）；或是挑選有聯航協議的航空公司，這樣行李也可以直飛。 （記者金晶綜合報導/編輯：林清） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/13/a103986042.html