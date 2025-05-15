【Aura越南日誌】保存版胡志明最地道五間phở 在地人推薦南北越口味一網打盡

粉嫩的生牛肉與剔透的河粉澆上高湯、幾片九層塔、一小把豆芽菜，搭配一顆檸檬角，這是大部分台灣人對於phở的想像。而我來到胡志明後才知道，原來phở除了台灣人熟悉的口味之外，在南北長達數千公里的越南國土，phở也發展了截然不同的流派與風情，完全顛覆我對越式河粉的原先單一的想像。本期採訪五位胡志明在住的朋友們（當然還有我），推薦最愛的phở店，跟著local吃絕對不會出錯！ by Aura- 2025/05/14 更新 Text／Aura Edit／Rice Photo／Aura 許多人落地越南最想做的事，就是先來上一碗道地美味的Phở，當然我也不例外。無論是早餐、午餐或是晚餐，一碗有著美味湯頭的Phở最能撫慰心靈，吃也吃不膩！想來胡志明吃Phở不踩雷，這篇絕對要收藏！ Phở Gà Phố Cổ：檸檬草清香與雞湯的合奏曲 推薦人：Aura 偌大的店面經客滿，搶不到裡面有冷氣的位置，就只能坐外面揮汗吃粉。 對越南人來說，phở是最正宗的早餐選擇，許多店家都只開到中午過後，甚至從一大早開始，售完就收攤。位在二郡的Phở Gà Phố Cổ正是如此，這家店的高人氣，往往能見到門口停滿黑頭車；同時也是我經常的早午餐選擇，朋友們來胡志明玩的第一站，我一率先帶去嚐一碗這裡的正宗雞肉phở。 它們的招牌雞河粉，清澈卻充滿鮮味的雞湯頭，帶有檸檬草的香氣，加上蔥與蒜的提鮮，超適合在大熱天的中午來上一碗，大汗淋灕的同時能安撫初來乍到的浮躁脾胃。裡頭的雞肉可以選雞絲、雞腿、胸、翅膀或是下水，甚至還有少見的提燈（雞卵巢），偷偷說，這家是我少數在胡志明吃完不會口渴的店（越南是個熱愛味精的國度），也是我在胡志明最喜歡的phở店。