【禁聞】513特別報導「古稀老人的生命奇跡」第四集 【新唐人北京時間2025年05月15日訊】生活在荷蘭的郭萍，原本患有多種疾病，還因摘除卵巢，不能懷孕生子。但卻在40多數的時候，突然變得無病一身輕，並生下了一個健康的女兒。如今更是身心健康，看起來比同齡人年輕十幾歲。這一切是怎麼發生的? 今天的513特別報導，一起來看郭萍的神奇經歷。 這是目前居住在荷蘭的郭萍。看到她的樣子，很多人可能都不會相信，她已經年近古稀，要滿68歲了。就連一些做美容護膚廣告的人見到她，也要問她，是在哪里做的美容護膚。 荷蘭法輪功學員郭萍：「我告訴她們我從來沒有做過美容護膚。我每天用的化妝品就是三四歐元一盒的擦手油。我想，我顯得年輕，應該得益於我修煉法輪大法。」 郭萍出生在北京，1991年移居荷蘭，退休前在荷蘭一家大旅行社做中國旅遊團的領隊。她第一次聽說法輪功，是1999年的4月25日。 郭萍：「那天我正在北京帶團，我的一個中國同事告訴我說，法輪功學員今天去國務院信訪部上訪去了，聽說他們離開後地上沒有一片紙，一個菸頭。」 她雖然不知道法輪功是什麼，但是同事所說的法輪功萬人上訪、道德高尚的事情，卻給她留下了深刻的印象。 那時的她，滿心追求金錢和物質利益，身心疲憊，也顧不上深想。不久，中共就開始鎮壓法輪功，電視、報紙上全部都是攻擊法輪功的內容，這與她腦海裡留下的法輪功道德高尚的印象完全不同。 郭萍：「回到荷蘭後，我開始在網上查找關於法輪功的信息，一下就找到了明慧網。我在明慧網上閱讀了很多學員的修煉心得體會，受益匪淺。我想，這法輪功不就是我想要了解，想要找的嗎？」 郭萍通過網絡找到了當地的法輪功煉功點，買到了法輪大法的主要著作《轉法輪》，回家就開始閱讀。當讀到第二講中講到有關用耳朵識字的內容時，她一子下想起了之前經歷的一件事。 郭萍：「這時我想起出國前，家人曾帶來一位有特異功能的女孩。家人說，那個女孩可以用耳朵識字，我不相信。」 當時中國經歷了氣功熱，很多特異功能已經被大眾熟知。但是郭萍不相信，於是親自測試女孩，背着她故意寫了一個筆畫錯誤的字，然後揉成一團，放到女孩耳邊，過了一會兒，女孩竟然寫出了跟她一模一樣的錯字。當年突破她固有觀念的這個例子，此時想起，如同印證。 郭萍：「想到這裡，我茅塞頓開，一下子就相信了師父的法是真的，從此開始修煉法輪大法。」 郭萍當時患有美尼爾症，經常頭疼、噁心、嘔吐，失眠也很嚴重，躺在床上要幾個小時才能入睡。修煉法輪功不久，美尼爾症就不翼而飛，失眠也消失了，頭沾上枕頭，幾分鐘就睡着了。 更為神奇的是，她的不孕症，修煉法輪功後也好了，在43歲時高齡懷孕，喜得千金。 郭萍：「因為我年齡已過40歲，而且在這之前還做了一個子宮內膜異位的大手術，醫生把我的一個卵巢摘除了。醫生告訴我，你懷孕的機會很少了。但在我修煉法輪功一個半月後，我竟然懷孕了。神奇的是，我受孕的時間是在常人所說的生理安全期內。在我43歲那年，我生下了一個健康的女兒。」 郭萍說，修煉法輪大法，還使她從一個為了一點蠅頭小利，就跟同事爭得臉紅脖子粗的人，變成了一個不計較個人得失、主動放棄利益的人。 郭萍：「我按照真善忍的要求做一個誠實的人、善良的人，不再斤斤計較那些利益上的事。」 如今已經退休的郭萍，仍然精力旺盛，經常要長途跋涉10多個小時，甚至騎自行車10多公里，去為社區做義工工作，卻從來不覺得累。