【新聞直擊】普京躲小澤 俄軍新集結 日本大海嘯？預言家回應 【新唐人北京時間2025年05月16日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月15日，星期四。 今日焦點：俄烏首腦將缺席土耳其和談，澤連斯基斥俄代表「假談」；川普抵達中東行最後一站阿聯酋，盛大歡迎式顯示美阿深化關係；亞洲多地疫情回升，香港、新加坡重現感染高峰；湖南重病人被要求親自取款，不幸死在銀行，事件引發民憤；日本真的要在7月5日發生大海嘯，東岸三成被淹沒嗎？預言家本人回應。 我們首先來看，全球矚目的俄烏和談。 原定於本週在土耳其伊斯坦布爾舉行的俄烏和平會談，今天（5月15日），俄羅斯總統普京並未現身，只派出由總統顧問梅金斯基（Vladimir Medinsky）帶隊的代表團，引發烏克蘭方面強烈不滿。 烏總統澤連斯基親自抵達土耳其首都安卡拉後，直接在記者會上批評說，這是一場擺拍，俄羅斯根本沒誠意。他還說，「我們都知道誰才是俄羅斯真正的決策者。」 俄方代表團成員還包括外交部副部長加盧津（Mikhail Galuzin）、俄軍總參情報總局局長科斯圖科夫（Igor Kostyukov），以及副防長福明（Alexander Fomin）。而烏方則原本由澤連斯基本人和外長安德烈．西比哈（Andrii Sybiha）率團，規格明顯更高。 烏克蘭外長安德烈．西比哈則在土耳其表示，烏方此次高規格代表團的派遣，體現了「對川普總統為實現公正和平所做努力的開放和支持」。他強調，烏克蘭從未、也不會成為和平的阻礙。 澤連斯基之後確認，已指派國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）率團參與談判，如果會談成行，這將是雙方自2022年以來首次面對面對話。 澤連斯基本人決定不飛往伊斯坦布爾，理由是普京既然不出席，他本人也不會與俄方代表直接會面。 俄方代表梅金斯基則表示，這次會談是「伊斯坦布爾和平進程的延續」，強調俄方「致力於建設性談判」。 他還向俄媒表示，俄方準備討論「可能的妥協方案」，並稱已派出來自各部門的高級代表，以回應外界對代表層級過低的批評。