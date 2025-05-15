日本7/5大海嘯 東岸三成被吞？預言家回應 【新唐人北京時間2025年05月15日訊】曾因漫畫預言「311大地震」而走紅的日本漫畫家「龍樹諒」，最近又引發關注。他在作品中寫到，2025年7月5日將發生更大規模地震，海嘯甚至可能吞沒日本東海岸三分之一。這個預言嚇壞不少人，還引發了一波日本旅遊退訂潮。 據《產經新聞》報導，今天（5月15日），龍樹諒本人回應說，希望大家保持冷靜。他強調，「該不該相信，留給大家自己判斷」，但也建議民眾聽專家的意見、採取實際行動更重要。 出版這部漫畫的飛鳥新社也出面說明，這只是作者基於「預知夢」創作的作品，並無意製造恐慌，希望大家理性對待、防災靠科學。 面對這波預言潮，日本的防災專家們也站出來闢謠。 信州大學防災減災中心主任菊地聰提醒民眾，與其恐慌，不如實際做好防災準備，維持正常的日常生活才是重點。 日本《讀賣新聞》旗下「防災日本」平臺也指出，日本政府此前確有估算南海海槽未來30年內發生大地震的概率為80%，但科學目前根本無法精準預測哪一天會發生大災難。比起盲信預言，平常做好自救、互救訓練才是真的有用。 《日本放送協會》（NHK）報導，自2023年以來，和「7.5大地震」有關的影片數量暴增，目前已有超過1000條，累計觀看量超過4000萬次；其中繁體中文地區的視頻數量也達220條以上，總播放量超過5200萬次。 這波預言,已經影響到實際旅遊業。多家日本旅行社表示，受傳言影響，今夏前往日本的團體訂單明顯下降，一些遊客選擇改赴澳洲、迪拜等地，部分香港飛往仙臺、福岡、扎恍的航班，也因預訂減少而被迫減班。 為穩定民心，日本政府和地方首長也發聲，提醒公眾別被社交媒體的災難預測帶節奏，更應重視「科學防災、日常準備」的基本原則。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/15/a103986980.html