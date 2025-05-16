【新聞直擊】川普嗆iPhone 回美國造！ 關稅來襲 沃爾瑪漲價 【新唐人北京時間2025年05月16日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月15日，星期四。 今日焦點：最高法院審議 出生公民權和法官判決適用範圍案件；關稅影響將至 沃爾瑪計劃上調價格；4月份美國零售銷售微幅增長；個人資訊外洩！南韓重罰Temu百萬美元；川普對庫克攤牌 不希望在印度生產iPhone。 【最高法院審議 出生公民權和法官判決適用範圍案件】 最高法院週四上午舉行特別會議，將聽取川普政府提出有關在美出生者即擁有公民權爭議的口頭辯論。這是法官們第一次聽取與新政府措施相關的辯論，也是法院任期內的最後一次預定辯論。 川普上任首日簽署行政命令，推翻在美出生者即有公民權的法律慣例，馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓等州聯邦法院挑戰白宮，裁定暫緩執行。川普政府3月向最高法院提出州聯邦法院無權限制行政命令適用於全美，最高法院少見的迅速決定15日聽取各方意見。 川普政府3月中向最高法院提出州聯邦法院無權限制行政命令適用於全美，最高法院少見的1個月後宣布將聽取口頭辯論。兩黨總統、國會議員和幾位最高法院法官長期以來一直批評目前的法律制度，就是州或地方法官的判決就可以在全國阻止總統令的實施，認為它賦予個別法官過多的權力來阻止總統的議程。 川普強調，憲法第14修正案的決定全是因為蓄奴因素。不過，多數美國憲法學者認為，100多年前，第14條修正案在南北戰爭後進入憲法，不是全導因於奴隸制。法院當時認為修正案不僅讓奴隸的下一代成為公民，也包括所有誕生在美國境內的嬰兒。 出生在舊金山的華裔人士黃金德，他的父母都是華人，1898年，他因排華風潮被拒入境提出訴訟，最高法院最後判決美國境內出生者都是公民。黃金德案是挺出生公民權的律師及公民團體引用的重要判例。 不過，也有法學家認為，仔細審視黃金德案，最高法院當時沒有認定非法移民在美國生產的嬰兒就是公民。川普將一般人認為難以見光的議題擺上檯面，也許能夠獲勝。 這次訴訟中，關於法官判決適用範圍的問題也受到關注。司法部告訴最高法院，地方法官阻撓總統行政令已經「達到流行病的程度」，自川普重返白宮以來，地方法官已經阻止了39條總統令在全國實施。 副司法部長約翰·索爾（John Sauer）告訴法官：「如果任何地方法官都可以禁止總統命令在全國實施，那麼行政部門就無法正常履行其職能。」