美航班規定：7種物品不能托運 必須隨身攜帶登機 【新唐人北京時間2025年05月17日訊】近日，美國運輸安全管理局（TSA）發布了一項新規定，禁止旅客將攜帶型充電器等7種常用物品放入托運行李中，必須隨身攜帶登機，以減少潛在的飛行安全風險。 根據美國運輸安全管理局的新規定，以下7種物品將不能再托運。包括： 1、 充電寶 2、手機電池充電盒 3、可充電和不可充電的鋰電池 4、手機電池 5、筆記本電腦電池 6、外置電池 7、攜帶型充電器 此外，聯邦航空管理局（FAA）也對鋰電池大小設定了限制，超過100瓦時的大容量電池，可能需要獲得航空公司的特別批准才能攜帶登機。 安全專家解釋，將鋰電池限制在機艙而非貨艙的主要原因是降低風險。因為鋰離子電池在受損或暴露於高溫環境時容易過熱甚至起火，而飛機的貨艙環境難以控制這種情況。 更重要的是，飛機貨艙起火以及時被發現和處理，大大增加了飛行安全隱患。而機艙中的機組人員經過專業培訓，配備有專用隔離袋和滅火設備，能夠迅速應對電池爆炸起火等相關緊急情況。 專家認為，隨著攜帶型電子設備在日常生活和旅行中的普及，這項新規定是保障航空旅行安全的必要措施。 為了保障航空旅行安全，美國運輸安全管理局已調整了多項政策。自去年11月起，航空機組人員不再享有繞過安檢的特權；自今年5月7日起，無REAL ID的旅客可能被拒絕通過安檢。 另外，美國國會正在討論將TSA職能轉向私營安保公司的可能性。 （責任編輯：唐穎）