艾瑪史東的精靈短髮＋時髦耳飾出席2025金球獎！盤點她的紅毯珠寶穿搭

艾瑪史東Emma Stone以電影《可憐的東西Poor Things》，奪得2024年奧斯卡影后大獎，聲勢再攀新高，近期出席各大紅毯的造型也引人注目！ by Kate Tu- 2025/05/19 更新 Text/Kate Photo/Louis Vuitton 艾瑪史東Emma Stone出席2025金球獎紅毯，剪掉及肩長髮，以俏皮時髦的男孩風極短髮，再搭配LV路易威登的不對稱耳飾，驚艷造型讓人印象深刻。2024年以《可憐的東西Poor Things》榮獲奧斯卡影后大獎，這也是她先前《樂來樂愛你》摘下奧斯卡影后後「二度封后」！憑藉《可憐的東西》的精湛演出，Emma Stone先是獲頒金球獎影后、「英國奧斯卡」（英國影藝學院電影獎），如今再拿下奧斯卡金像獎影后頭銜。除了收齊奧斯卡金像獎、英國電影學院獎和金球獎項，艾馬史東更名列2013年《富比士》世界百大名人權力榜和2017年《時代》百大人物，在觀眾與媒體眼裡皆是當代最才華洋溢的演員之一。 回顧他於電影圈以《男孩我最壞》出鏡，首次擔綱主角的《破處女王》，以至《姊妹》、《蜘蛛人：驚奇再起》、《鳥人》、《樂來越愛你》、《爭寵》，每一部無不展現他各個面向演技，《可憐的東西Poor Things》的角色詮釋更被譽為個人從影以來最佳演出，演藝聲勢再攀新高；近期，因電影走遍各大影展的他，當然也成為鎂光燈追逐焦點，除了小鹿般的靈動大眼與甜美笑容招牌，也總能在穿搭細節處看到他運用吊墜式耳環為臉龐添加精致亮點，偶爾出現的項鍊則偏好簡約樣式，打造有重點但不過於貴氣，摩登時髦的風格！以下一起盤點艾瑪史東Emma Stone的紅毯珠寶穿搭造型Top.7： 艾瑪史東Emma Stone的紅毯珠寶穿搭盤點01