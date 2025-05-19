英特爾40周年宴請台廠 陳立武提上任2目標 【新唐人北京時間2025年05月19日訊】英特爾新任執行長陳立武，今天晚間出席英特爾台灣40周年晚宴，發表演說，並和台廠供應鏈夥伴感謝致意。這是他首次以英特爾執行長身分來台，演說中也提到他上任的2個目標。 英特爾執行長陳立武：「參加我們40週年的晚宴，非常謝謝你們。」 演說開頭先用中文和大家問好，英特爾新任華人執行長陳立武，週日落地台灣，週一就在台北信義酒店，出席英特爾台灣40周年晚宴，宴請台廠供應鏈。 陳立武：「你們當中有些人會問我，立武，我們可以對英特爾抱持什麼期待，在你的領導下。我有兩個簡單明確的目標，基本上，打造最好的產品，我已經重整工程團隊的彙報體系，確保我們推動正確的CPU，打造正確的產品，可以真正帶動產業變革。第二，非常重要的一點是，讓客戶滿意。」 陳立武演說中，也秀出滿滿台廠LOGO的背景，感謝台廠供應鏈，除此之外，許多科技大頭，包括鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、日月光執行長吳田玉等，也在影片當中站台。 鴻海董事長劉揚偉：「我們計劃持續與英特爾緊密合作，共同打造涵蓋運算、連接性與永續性的解決方案。」 宏碁董事長陳俊聖：「（陳立武）他非常重視，與人之間的關聯，的連結。[//]我們要拭目以待了。」 陳立武：「有些產品缺乏競爭力，我承認我明確聽到了這點，我們將嘗試做出一些改變來解決。」 陳立武坦承英特爾部分商品競爭力不足，不過他表示，在PC和用戶端市場，仍有68％市佔率的優勢，會在這樣基礎上持續擴展。另外資料中心部分，先前錯失不少機會，不過仍有55％市佔率，會推出更好產品，逐步提升表現。 陳立武：「我們希望成為您團隊的一部分，並幫助您取得成功，這就是我要推行的新文化。」 雖然今年陳立武，沒有像往年英特爾，在COMPUTEX演說，不過彭博社報導認為，陳立武此次來台，可能會密集參加更多會議，並積極接觸台積電客戶。 新唐人亞太電視王冠霖、曾馨旻台灣台北報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/19/a103988634.html