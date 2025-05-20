2025端午節禮盒推薦！特色粽子禮盒盤點：南洋風、植栽組、奢華海陸任你選

2025端午節禮盒吹起新風潮！盤點各具特色的端午送禮選擇，這裡有充滿異國情調的南洋粽、療癒植栽禮盒，以及集結山珍海味的奢華粽禮，快跟著這份指南送出手！ by Benny 與 Rose Tai- 2025/05/19 更新 Photo／DR 2025年端午節較早到來，三天的連假裡怎能少了吃粽子與送禮環節？現在盤點出全台各大品牌的端午節禮盒推薦，保證能從中找到心頭好！ 2025端午節禮盒｜寒舍集團 饕客保證滿意！寒舍集團2025年主攻高端送禮市場，旗下米其林餐廳「請客樓星級粽禮」包含匯集蟹黃、鮑魚、花膠與北海道干貝等山珍海味入料的「麻油海味粽」及人氣湯品「四臣湯」；另外米其林入選餐廳辰園與寒舍艾美合作推出的「米其林粵式粽禮」則能品嚐包裹鮑魚、鴨腿脆皮燒肉磚與伊比利豬後腿肉的「廣式裹蒸粽」，愛吃甜的更可以吃到兩款甜粽「桂香蓮蓉凰金粽」與「陳皮紅豆沙粽」，收禮對象勢必回敬五星好評！ 「請客樓星級粽禮」每組8888元、「米其林粵式粽禮」每組5888元 2025端午節禮盒｜台南晶英酒店 總能引領南部食尚潮流的台南晶英酒店，這回顛覆傳統粽子印象，首度將南洋風味作為端午節送禮口味！攜手在地名店「廣富號帆布行」聯名、設計出象徵「打氣筒」的限量水桶造型包，有Q版關聖帝君、福德正神與文昌帝君神祇吊飾，並經過國定一級古蹟「臺灣祀典武廟」過火加持。 五款南洋粽子風味由中點主廚吳睿桓監製，從「檳城仁當牛肉粽」、「新加坡海南雞粽」、「素骨茶百菇香粽」以及「娘惹斑蘭椰糖粽」帶領味蕾起飛！最後還有一顆用料豪邁的「鮑魚干貝帝王粽」 ，重達120克能把海陸精華一起嚐遍。 「南洋禮讚－包粽好運福袋」6顆1480元 2025端午節禮盒｜高雄日航酒店 2024下半年開幕的高雄日航酒店正式加入送禮好選擇品牌！館內的「桃泉中餐廳」首度推出端午粽禮「桃泉香粽禮袋」