宜蘭必訪秘境！LOOPLAND春日「5大療癒系亮點」，森林系酒吧、夢幻晚餐一次擁有

隱身於宜蘭冬山河畔的奢華露營度假村「LOOPLAND」，在這個充滿生機的春天，特別獻上全新「春日夢遊花徑」限定體驗。透過一泊四食的細膩安排，以及一連串充滿詩意與美感的感官體驗，將春日的浪漫與美好，深深烙印在旅途的每一段回憶之中。 by Rose Tai- 2025/05/19 更新 Photo / LOOPLAND、RT 當春天的風輕輕拂過臉頰，最適合安排一場說走就走的森林逃逸計劃。位在宜蘭冬山的隱奢度假村「LOOPLAND」，這個春天推出全新「春日夢遊花徑」限定體驗，用一泊四食、全感官浸潤的旅程，把春光和浪漫細細封存進每一段記憶裡。 亮點1.｜壓花相框工坊 × 花影照相館 春日旅程從一座森林裡的「花影照相館」展開，不只是打卡拍美照，而是邀請旅人以壓花藝術創作專屬的記憶相框。在自然光的照映下，選擇當季花材、壓製、排版、構圖，再將旅行中捕捉的畫面嵌入其中，將春天封存於手心的過程。製作體驗限額每日12位，無論是情侶、親子還是閨蜜同行，都能創造出獨一無二的旅程標本。活動結束後可以回到露營車慢慢享用美味的下午茶，或是在戲水池消暑一夏，好好享受這難得的寧靜時光。 亮點2.｜主廚晚宴 × 五感共創料理 小編真心力推LOOPLAND的主廚晚宴，在每間Villa私密而開放的半戶外餐桌前，春季新菜單大膽揉合花卉與在地食材，重組經典歐陸料理。前菜是以「土壤」為靈感的優格沙拉，黑色竹炭餅與嫩綠蘆筍交織一片初春的生機；牛肝菌野菇燉飯以無菌蛋封頂，象徵萬物甦醒。主菜則是春日主視覺般的「迷霧花園牛排」PRIME牛小排搭配三款風味沾醬，如咖啡、紅椒與味增酸奶，風味層次翻轉視覺印象。 還有海味十足的「地中海番茄燉海鮮」，來自頭城與宜蘭近海的新鮮食材，讓味蕾也漫遊在太平洋與地中海之間。更有趣的是旅人可親手參與的兩道料理創作英式伯爵牛肉湯與奶油菠菜燉鮭魚，除了食材通通幫你準備好以外，還有說明教學怎麼烹煮，就算是廚房小白也能輕鬆上手喔！ 亮點3.｜春日精靈酒吧