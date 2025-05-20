5月20日川普新政 川普國會促共和黨通過美麗大法案 斥記者撒謊 【新唐人北京時間2025年05月21日訊】5月20日，川普總統與眾院共和黨議員舉行閉門會議，推動《美麗大法案》在本週完成表決。他形容這是一場「充滿愛的會談」。有媒體說他已經失去了耐心，川普當場駁斥這是假消息。來看本期的川普新政。 川普國會促共和黨通過美麗大法案 斥記者撒謊 週二，川普總統在國會跟眾議院共和黨議員舉行閉門會議，推動美麗大法案在本週通過眾議院的全體投票。 美國總統川普：「這是一場愛的會談。讓我告訴你們，會議室裡充滿了愛。沒有任何吼叫。」 川普說，會議上，一些議員對不同議題提出不同看法，他已經幫助解決了這些分歧。 現場有記者說，川普在會上說已經失去耐心，引起爭辯。 川普：「沒有。我沒說。你聼誰說的？」 對記者的不實提問，川普追問來源。 現場記者：「我們聼房間裡人說的。」 美國眾議院議長約翰遜：「這不是真的。」 川普：「這完全不是事實。我從來沒有用過這個詞。我沒說失去（耐心）。我甚至都沒談過這件事情。事實上，我的態度恰恰相反。」 川普斥責記者的提問是謊言。他說，目前法案的推進速度超於預期，他相信法案不僅在眾議院，在參議院也會順利通過。 在川普離開國會的途中，他多次遇到記者，並再次解釋美麗大法案的關鍵內容。 川普：「這是有史以​​來最偉大的法案。」 川普：「（法案實現了）史上最大的減稅，史上最大的放鬆管制。對於聯邦醫療補助和醫療保險來說，法案是不可思議的好。除了削減明顯的浪費、欺詐和濫用之外，我們唯一要做的事情就是保持原樣。」 川普還談到了歐盟和英國正在推動制裁俄羅斯來促進停火的事宜，他請各界拭目以待。