【新聞直擊】川普：已定「金色穹頂」導彈防禦計劃方案 【新唐人北京時間2025年05月21日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月20日，星期二。 今日焦點：川普宣布 已選定「金色穹頂」導彈防禦計劃方案；美國可能對「非美公民」國際匯款徵稅5%；不願離境非法移民面臨罰款 美移民勞動力未明顯減少；美國參議員提法案禁止「赴美產子」美使館全面拒簽生子旅遊簽證；專家警告：305米高「超級海嘯」或將威脅美三大地區。 美國總統川普（特朗普）5月20日宣布，他已經為「金色穹頂」導彈防禦系統選擇了設計方案，該系統應該會在其任期結束前投入運行。他還任命了一名太空部隊將軍來領導這一宏大的項目。 川普在白宮表示：「我很高興地宣布，我們已經正式選定了這一尖端防禦系統的架構方案，將在陸地、海洋和太空部署新一代的武器技術，包括太空傳感器和攔截器。」 總統說：「它大約會在三年內完成。應該在我任期結束之前全面開始運行。」 他還宣布說，美國太空部隊將軍邁克爾·蓋特萊恩（Michael Guetlein）將擔任「金色穹頂」項目的負責人。 「金色穹頂」導彈防禦系統被廣泛視為川普強軍計劃的基石，以達到其推崇的「用實力求和平」的目的。 該系統將部署探測和跟蹤導彈的數百顆衛星，最終搭建能夠探測、跟蹤以及攔截來襲導彈的衛星網絡。 有專家評論說，「金色穹頂」一旦建成，美國將在全球軍事格局中占據絕對的主導地位。此外，「金色穹頂」系統的建立，將會帶動美國各種尖端科技的大幅提升。 因為「金色穹頂」的建造需要AI、大規模衛星定位以及高精尖的先進傳感器，這些技術的突破又會帶動半導體、AI、機器人等行業的發展。就像冷戰時期催生了互聯網和芯片產業一樣。 在重返白宮的第一周，川普就簽署了行政命令，指示國防部制定計劃，實施其關於導彈防禦系統的提案。 川普此前在白宮表示，「金色穹頂」系統將「保護我們的家園」，並透露說，加拿大已經表示希望參與其中。 【美國可能對非美公民的國際匯款徵稅5%】 美國眾議院「預算委員會」5月18日晚間，投票通過了「大美麗法案」，這個法案是川普總統力推的稅制改革的重大立法議程。 這項法案提議，對所有「非美國公民」的國際匯款，徵收5%的消費稅，可能將涉及4千多萬人。對象包括：綠卡持有者和非移民簽證持有者。例如：持有F-1、H-1B、H-2A和H-2B簽證的外國人。 這項規定，不適用於美國公民，這些稅款，將由「匯款服務提供商」在轉賬時預扣。