美提法案禁「赴美產子」全面拒簽生子旅遊簽證 【新唐人北京時間2025年05月21日訊】據布萊特巴特新聞網報導，美國田納西州共和黨參議員瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn）提出一項法案，禁止外國公民以「為孩子獲取美國公民身份」為目的而赴美旅行，也就是所謂的「赴美產子」，以便有效消除「生子旅遊」產業。 布萊克本指出，外國公民長期利用我國移民法漏洞。在過去的20年裡，「生子旅遊」已發展成規模龐大的產業，每年有成千上萬的人利用這個移民漏洞。我們國家的公民身份不應被賣給那些來美生育的人。 據估計，每年大約有3.3萬名兒童，僅因為其外國父母持臨時簽證入境而在美國出生，就獲得了美國公民身份。多年後，這些在美國出生的兒童，將可以為其父母申請美國永久居民身份，也就是常說的「綠卡」。 該法案將修訂美國《移民與國籍法》，禁止以生育為目的獲取臨時簽證。 布萊克本強調：「《禁止生育旅遊法案》將阻止包括來自中國和俄羅斯等敵對國家的外國公民，利用移民法規漏洞，為子女獲得美國公民身份。在川普（特朗普）總統致力於終止出生公民權之際，我們需將此法案送至他的辦公桌。」 2019年，司法部調查了加州一宗涉及中國人「赴美產子」旅遊的案件，大約8500名在美國出生的兒童，因其父母持旅遊簽證入境生育，而獲得了公民身份。 按照美國憲法第十四修正案，只要在美國出生，就是美國公民。不少外國家庭瞄準了這一點，拿着旅遊簽證赴美生子，孩子一落地就拿到了美國護照。 川普（特朗普）總統一直希望廢除出生公民權。他在第二任期首日就簽署了行政命令，限制出生公民權的適用範圍，取消非法移民及短期簽證持有者在美國出生的子女，將自動獲得美國國籍的資格。 該行政命令目前仍面臨法律挑戰，被多個聯邦法院下令暫緩執行。最高法院於2025年5月15日就此進行了口頭辯論，之後將作出最終裁決。 4月24日，美國駐華使領館在社交媒體平台X上轉發了美國國務院發布的聲明，明確表示將全面拒絕以「生育旅遊」為主要目的的簽證申請。 聲明中還說：「如果申請人申請旅遊簽證的主要目的是赴美生子，以便讓孩子獲得美國公民身份，簽證申請將被拒絕；曾通過『生子旅遊』方式在美國生育的個人，未來不僅可能被吊銷已有簽證，甚至可能被永久禁止入境美國。」 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/20/a103989080.html