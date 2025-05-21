美首航自願遣返包機 64人「一鍵返鄉」 【新唐人北京時間2025年05月20日訊】美國首次啟動政府包機自願遣返行動，64名非法移民通過手機程式「一鍵回家」，週一返回洪都拉斯和哥倫比亞。此外，美國還送上千元現金卡，承諾未來可以合法入境美國。同時，洪都拉斯、哥倫比亞當局也迎接他們，為他們提供生活援助。 週一，川普政府首次以包機方式，遣返共64名來自洪都拉斯與哥倫比亞的非法移民。他們通過美國國土安全部推出的手機App「一鍵回家」，選擇自願返回原籍國。 38名洪都拉斯人，包括19名兒童，當天抵達聖佩德羅蘇拉，受到當局迎接。 洪都拉斯移民局局長威爾遜‧帕斯：「我們的責任是，確保他們搭乘有秩序的包機返國，事先掌握旅客名單，避免延誤，並在抵達後提供幫助。」 他們每個人都獲得了美國政府資助的旅行費用和一千美元現金卡，未來還有機會合法入境美國。洪都拉斯政府表示，將為他們每人發放100美元現金，以及200美元的消費額度。 洪都拉斯移民表示，手機應用程序「一鍵回家」的申請流程很簡單，申請後三天就能得到批准。 凱文‧波薩達斯：「我享受和家人團聚，之後再看看能不能申請簽證。美國政府現在還沒宣布，一旦他們宣布後，我們再申請合法地返回去。」 洪都拉斯副外長安東尼奧‧加西亞表示，由於非法移民沒有合法證明，所以在美國生活越來越困難。 洪都拉斯副外長安東尼奧‧加西亞：「他們說在那裡很困難，不歡迎非法移民。他們害怕出門工作、走在街上，有時餐廳或工作場所還有突擊檢查。」 跟進美國國土安全部的聲明，同機還有26名非法移民返回哥倫比亞。哥倫比亞政府「家庭福利機構」和「社會繁榮部」，也都也提供了必要的援助。 新唐人電視台記者安琪、姜迪亞綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/20/a103989006.html