駭客侵入川普幕僚曾用通訊軟體 涉及60政府用戶 【新唐人北京時間2025年05月22日訊】據路透社5月21日報導，通訊平台TeleMessage在本月遭到黑客入侵，超過60名美國政府官員的訊息遭泄露。有媒體報導，前國家安全顧問沃爾茨（Mike Waltz）也曾使该通訊軟體。 美國非營利組織「分散式阻斷秘密」（Distributed Denial of Secrets）提供了被黑客入侵後所洩露的數據。該組織稱，其使命是為了公共利益來存檔被駭客攻擊後洩露出來的文件。 其中，辨識出超過60名使用通訊平台TeleMessage的政府用戶。其中包括災害應變人員、海關官員、外交人員、白宮職員及特勤局成員等。 據路透社確認，部分遭洩露的訊息是真實的。雖然沒有發現沃爾茲或其他川普政府內閣官員的聊天記錄，但遭泄露的部分訊息的確涉及到了高級官員的活動及旅行計劃。比如在梵蒂岡的活動，以及約旦行程等。 TeleMessage此前在政府和金融圈外鮮為人知，直到4月30日路透社照片顯示華茲在內閣會議中檢查TeleMessage版本的隱私應用Signal後，引起媒體關注。 TeleMessage生產Signal、WhatsApp、Telegram和微信的修改版本，用於集中存檔消息。其總部曾位於以色列，於2024年2月被總部位於俄勒岡州波特蘭的Smarsh公司收購。 5月4日，Telemessage的服務器兩次遭到黑客攻擊，攻擊者分別是5名不同的黑客。其中一名黑客曾誇耀稱，他只用了不到20分鐘就攻破了Telemessage的服務器。 後來，一位專家調查了Telemessage的Signal版本源代碼，並於5月6日得出結論，修改版即時通訊應用沒有對消息進行終端加密。 Smarsh在5月6日發表聲明稱，已暫時關閉所有TeleMessage服務。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/21/a103989357.html