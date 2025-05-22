【新聞直擊】川普獲新「空軍一號」 河南現網絡「牆中牆」 【新唐人北京時間2025年05月22日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月21日，星期二。 今日焦點：河南現網絡「牆中牆」給信息流動再加鎖；美中AI暗戰 大馬對華為芯片「突然變臉」；美軍接受卡塔爾贈客機 川普獲新「空軍一號」；川普會晤南非總統 當面指責對白人農民的暴力；駭客侵入川普幕僚曾用通訊軟體 涉及60政府用戶。 在中共當局已經建立了國家級防火牆（GFW），針對中國民眾實施嚴厲的信息封鎖及內容審查的背景下，河南省又被發現，已建立了地區版互聯網審查系統。而且其封堵標準要比全國防火牆更加嚴格，被稱為網絡「牆中牆」。 互聯網審查機制研究平台GFW Report在5月11日發布的最新研究報告顯示，河南省部署了自己的基於TLS SNI和HTTP Host的審查機制，用於檢測和封鎖離開該省的流量。 報告中說，在2023年11月至2025年3月期間（2024年3月至10月之間沒有測量），經過測試發現，河南防火牆採用了比GFW更激進且不穩定的封鎖策略。 其中，河南防火牆累計封鎖了420萬個域名，是國家級防火牆累計封鎖規模的五倍多。一個關鍵原因就是，它封鎖了許多通用二級域名（如*.com、.au等）。測試還揭示，在一些時期，其封鎖的域名數量是國家級防火牆的十倍之多。 流亡荷蘭的大陸翻牆（破網）軟件供應商甘文威對《大紀元時報》表示，中國的省級「二級防火牆」，應該最少存在五、六年了。不止河南，福建、湖北、江蘇等省份都有。雖然技術原理並不一樣，但其目的都是想阻擋中國普通民眾獲得官方認為不合適的信息。 甘文威說，多年以前，在做翻牆軟件以及網遊加速器的時候就發現了這一點。比如福建，是百分百有牆的，再一個就是新疆，連網遊加速器都封管。 美國硅谷通訊網絡資深工程師鐘山對《大紀元時報》表示，近一步封鎖網絡，當然主要是中共各級政府維穩的需要。因為經濟已經無力回天，積累的問題就要爆發了。 他說，比如河南，就有銀行爆雷、爛尾樓等問題，還有大量民眾失業，河南大學生也很多。受過大學教育的人在沒出路時就會發牢騷，政府認為很難管。去年河南大學生就曾騎自行車夜遊開封。官方也怕搞出政治事件來。 除了阻止民眾獲得信息外，鐘山認為，地方當局此舉，還為了防範民眾對外發布消息，將當地實際情況爆料給所謂的「境外勢力「。