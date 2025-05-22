國會聽證：監控技術、公民權利、國家安全問題 【新唐人北京時間2025年05月22日訊】美國國會網絡安全、信息技術和政府創新委員會，20日就加強「個人隱私保護」召開聽證會，有議員提議，通過立法來統一美國酒店業和短租房的管理標準，禁止在這些空間安裝私密攝像頭，並確保追究侵犯隱私者的責任。 美國眾議院議員薛薩爾·布朗：「每個人都有權利在私人場所免受電子或監視。」 為加強保護個人隱私，美國眾議院網絡安全、信息技術和政府創新委員會，正在考慮採取措施，保護個人免受秘密監視。 LASORSA及其合夥人創人士 Joseph Lasorsa：「之前這裡的櫃檯上，放著一氧化碳檢測儀、電源適配器，甚至還有電腦鼠標等設備，都是用來技術監控的。」 有目擊者表示，用市面上賣的監視器就可以輕鬆進行秘密監視。 Joseph Lasorsa：「這種窺探短期內如何威脅到隱私，還有短租，比如irbnbs, VRBOs，甚至是酒店的房間。」 新唐人電視台記者傑森·布萊爾：「眾議院網絡安全、信息技術委員會主席南希·梅斯表示，她就是非法監視的受害者。」 眾議院網絡安全、信息技術委員會主席南希·梅斯：「我不知道自己被拍了，我沒有同意，沒有得到我的允許。帕特里克·布萊恩特用他的秘密攝像機錄下的這段視頻，而且他在我不知情的情況下保存了三年多。」 布朗議員表示，新技術只會讓不法分子更容易濫用我們的信任。 美國眾議院議員薛薩爾·布朗：「當人們入住酒店或短期出租房屋時，他們有合理的預期，就是自己不會被監視或被拍下。我很震驚我們竟然需要進行這樣的對話，但這就是我們生活的世界。」 傑森·布萊爾：「證人約瑟夫·拉索薩表示，他建議國會議員要公布出租物業的監控情況，禁止在特定空間使用監視設備。」 Joseph Lasorsa：「禁止在任何出租或臨時居住空間的臥室和浴室，使用監控設備，包括可能會睡覺或個人活動的公共區域。」 布朗議員表示，需要製定更詳細的聯邦法律。 薛薩爾·布朗：「沒有明確的國家標準，平台和房東只能在沒有具體規則的情況下運營，從而消費者處於危險之中。」