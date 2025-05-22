美共和党议员致函希尔顿等三家酒店，敦促其在网站停止使用“中国台湾”

两名美国共和党国会议员星期三(5月21日)致函三家大型连锁酒店的首席执行官，对这些酒店在其网站和宣传材料中使用“中国台湾”一词表示“严重关切”，并敦促他们停止使用这样的字眼。 美国国会众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会主席、来自密歇根州的共和党众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)和来自田纳西州的共和党联邦参议员玛莎·布莱克本共同致信希尔顿、万豪和凯悦酒店的高管说，“这样的标签违背了美国长期以来的政策，并为中国共产党对台湾的主张提供了虚假的合法性”。 两位议员在信中写道，“中国台湾”一词可能被解读为“暗指台湾是中国的一部分，与美国政府的立场形成鲜明对比，损害了台湾这个蓬勃发展的民主国家以及美国最大贸易伙伴之一的利益。” 信中继续写道：“使用‘中国台湾’等术语，会错误地强化中华人民共和国对台湾的权威和主权地位，并暗示台湾是中华人民共和国的财产。这不仅直接违背了美国的政策，也破坏了台湾的民主制度。” 议员们表示，美国政府通过《台湾关系法》“与台湾保持着稳固的关系，并积极支持台湾参与国际舞台”。 这封信提到了美国农业部、商务部和国务院于2024年10月发布的一份联合声明。该声明敦促《财富》500强企业将台湾简称为“台湾”，与美国共和党和民主党政府执政政策一致。 “其他在国际上占有一席之地的美国大型公司正确地将台湾视为一个独立于中国的实体，我们敦促贵公司效仿。”穆勒纳尔和布莱克本在信中写道。 他们还要求这些酒店提供信息，说明它们何时开始将台湾称为“台湾”，以及这一决定是否受到中国或相关实体的影响。 同一天，台湾外长林佳龙表示，中国无权决定台湾是否是一个国家，因为台湾选择自己的政府，还说他很乐意与中国外长握手体现友谊。 林佳龙在赖清德执政一周年记者招待会上说：“两岸关系什么的都可以再谈，先从正常的人与人关系开始是最基本的，首先会地伸出友谊的手，他如果跟我握手，这就是好的开始；他如果缩回去了，那就是他的问题了。” 他说：“是不是一個国家，不是王毅說了算，也不是中华人民共和国說了算。全世界都把台湾当成一个国家，我们用民主的方法产生政府，要叫什么名字是我们的事。” 林佳龙还表示因为美国在领头把中国对联大第2758号决议的扭曲诠释推回去，多个民主国家也相继发表声明，中国确实感到压力，才会寻求全球南方、金砖国家等支持。“每逼一次都给好处，答应的国家就按件计酬。” 中国认为台湾是其领土一部分，近年来，加大了对台湾的军事和政治压力来巩固这些主张。台湾总统赖清德和他的政府强烈反对这个观点并且多次提出对话但被拒。中国称赖清德是分裂分子。 5月22日，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上针对林佳龙的说法作出回应。她说，台湾从来就不是一个国家，有关言论只能暴露出某人的狂妄无知，是赤裸裸的“台独”挑衅。