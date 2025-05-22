中原代理偽造合約誘高價買商廈 判敗訴賠1.4億 施永青：會上訴

2012年皇雀會關國基，向鷄記麻雀館創辦人林賢昆的後人，購入油麻地廟街「賢昆大廈」的整幢業權，作價3.47億元。不過關國基發現作價過高，懷疑中原地產的代理黃東雄、蔡志聰，出示虛假的第三方合約副本，用來騙取關國基加價近8,000萬元購入，因此在2014年入稟控告兩名代理及中原。案件終於在2025年4月有裁決，中原及兩名代理敗訴，要賠8,000萬元差價，並要支付利息和訟費，單利息估算超過6,300萬元，即被告合共支付至少1.43億元。 中原創辦人施永青回應《香港01》表示將會上訴。 油麻地廟街「賢昆商業大廈」，部份樓層現已改建成皇雀會旗下的王子酒店。（羅國輝攝） 原告為商人關國基；第一被為告黃東雄（Pat Wong），第二被告蔡志聰（Alex Choi），第三被告為中原地產代理有限公司。 中原代理以另一代理行假合約抬價 交易發生在2012年，原告關國基委託中原地產的代理黃東雄和蔡志聰，洽購廟街「賢昆商業大廈」全幢，大廈以鷄記麻雀館創辦人林賢昆命名，當時業主是林賢昆後人林偉平。 關國基於2012年5月出價2.7億元，高於他認為的估值2.5億元。同年6月，代理聲稱有其他買家出價3.38億元，並出示另一間代理、第一太平戴維斯的一份合約副本。 關國基為購得業權，多次按照代理的說法而抬價，最終出價3.47億元，並在2012年底完成交易。 油麻地廟街「賢昆商業大廈」，部份樓層現已改建成皇雀會旗下的王子酒店。（羅國輝攝） 2014年入稟 2025年終有裁決 後來關國基發現，從來都無第一太平戴維斯合約，連賣家林偉平都無見過，因而在2014年入稟控告兩名代理黃東雄、蔡志聰以及中原地產誤導，要求賠償購入價與估值的差價9,700萬元。 案件在2023及2024年聆訊，經過11年法庭終於在2025年4月19日頒下裁決。高等法院原訟法庭法官楊家雄在判決書指，原告關國基為誠實可靠的證人 ，而第一被告黃東雄的證供不可信， 第二被告蔡志聰沒有作供， 法庭接納原告對事件的陳述。 法官裁定被告虛假陳述 展示偽造合約