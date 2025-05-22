「核酸大王」四處追債 張核子起訴多地衛健局 【新唐人北京時間2025年05月22日訊】在5年前爆發的中共病毒（Covid-19）疫情中，湖南人張核子創辦的基因檢測公司曾累計攬下7億人次核酸檢測，被稱為「核酸大王」，其後卻又因涉嫌核酸檢測造假而聲名狼藉。如今，這位昔日「核酸大王」到處追債，起訴了多地的衛生健康管理局（下稱「衛建局」），追討被拖欠多年的核酸檢測費用，引發輿論關注。 近日，中國核酸檢測巨頭張核子起訴多地衛健局追討檢測款的消息，在中國互聯網上被熱傳，並引起了社會上廣泛的關注。 據天眼查公佈的訊息：從2024年底至2025年5月，深圳核子華曦醫學檢驗實驗室先後以原告身分將5個衛健局告上法庭，案由均為「服務合同糾紛」。其中，有4個被告系福建省莆田市下轄區縣的衛健局，分別為：荔城區衛健局、城廂區衛健局、秀嶼區衛健局、湄洲灣北岸經濟開發區衛健局，另一名被告則是呼倫貝爾市海拉爾區的衛健局。 資料顯示，深圳核子華曦醫學檢驗實驗室成立於2015年7月，由張核子創辦的深圳市核子基因科技有限公司100%控股。 據陸媒黑池財經報導，被張核子追債的一家衛健局的工作人員日前受訪時表示，該局確實因核酸檢測費所導致的糾紛惹上了官司，但「已經和解，金額不大」。當被問及涉案金額究竟是多少時，該工作人員稱「具體金額不便透露」。 鳳凰網財經專欄發文表示，向核酸檢測企業討要應收帳款，是包括金域、迪安在內的第三方檢驗機構或公司共同的難題，但直接起訴衛健局似乎只有張核子一人。 該文並評論道，「這場訴訟風暴，不僅撕開了第三方醫學檢驗行業盤根錯節的回款困局，更將資本與公共利益博弈的暗瘡暴露在聚光燈下。」 據公開的資訊，張核子是湖南永州人，早年畢業於中國醫科大學。工作後棄醫從警，曾以「高新技術人才」身分參與籌建深圳市公安局DNA鑑定中心。後來張核子又「棄警從商」下海辦公司，2012年創立「核子基因」，其主要業務就是輔助司法案件破案、進行親子鑑定，以及從事遺傳病篩查、兒童天賦篩查等各類基因檢測。 5年前新冠疫情爆發後，張核子抓住時機「主動承擔防疫職責」，成為了深圳第一家通過官方審批的核酸檢測機構。其後，張核子麾下的基因公司採取「直營+加盟」模式快速擴張，在疫情爆發後的兩年時間裡吸納了2300多個加盟商，在全國各地承接新冠病毒的核酸檢測任務，短短兩年間累計檢測超過7億人次。 據觀察者網報導，在 2020 – 2022 年核酸檢測業務高峰期，張核子創辦的「核子基因」營收可能高達數億元，利潤十分可觀。 然而，2022年底開始，張核子旗下檢測公司不斷爆出涉嫌檢測核酸造假的醜聞，張核子本人也迅速被推上了社會輿論的風口浪尖。 新冠疫情高潮平息後，張核子旗下公司的業務量銳減，公司資金鍊日益吃緊。2025年初，張核子及核子基因因20萬元勞動爭議被法院限制高消費，其名下多家公司也被註銷。不過，他隨後發布了搭乘高鐵的視頻。當事人爆料，「限高令」發布次日就被法院解除。 張核子起訴多地衛健局要債的新聞引發網友熱議。有廣東網友在陸媒的報導下留言稱：「不少地方政府疫情期間徵用酒店作隔離用，房租水電日用品保潔都是賒欠的，去要帳吧大爺不理，去告狀吧等於去西天告佛，老闆欲哭無淚。」 有一位四川網友編寫了一段頗具諷刺意義的段子：