5月22日財經快報 比特幣持續升值 週四突破11.1萬美元 【新唐人北京時間2025年05月23日訊】下面來看今天的財經快報。 比特幣持續升值 週四突破11.1萬美元 週四，比特幣價格繼續上漲，順利突破11.1萬美元，創下歷史新高。週三，川普加密貨幣主管薩克斯表示，參議院通過的穩定幣法案立法後，將提振市場對美國國債的需求。 歐佩克+計劃7月增產 國際油價應聲下跌 週四，石油輸出國組織及盟國表示，可能會在6月1號的會議上決定7月每天增產41.1萬桶原油，是之前預期的三倍。消息一出，國際油價盤中下跌1.1%。 今夏旅行需求飆升 歐洲航司欲大賺卻缺飛機 今夏，各航空公司已經接到大量暑期旅行預定，但歐洲航司表示，目前的預定情況已經實現全年利潤預期，但苦於空客和波音交付飛機遲緩，各航司的機隊難以更新，限制了運力，難以增加飛行班次。 5月22號 股市收盤數據 美股 標準普爾500指數下跌0.044%，收於5,842.01點。 道瓊斯工業平均指數下跌0.0032%，收於41,859.09點。 納斯達克指數上漲0.28%，收於18,925.73點。 歐股：