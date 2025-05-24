走塑．禁膠｜年中與業界試尋替代品 謝展寰：強制效果會差一啲

環境及生態局局長謝展寰今日（24日）在電視台節目表示，在貿易戰和經濟轉型下，強制推動環保政策會惹來反彈。他說，推行「走塑」第二階段，強制禁止外賣用膠杯、膠飯盒前，會先推試驗計劃，尋找合適的替代品。 他表示，推行試驗計劃有部分是汲取了垃圾徵費的經驗，今年中開始會與業界一起合作，試驗不同的替代品推行「走塑」；至於暫緩的垃圾徵費何時再推行?他表示會在7月向立法會匯報。 謝展寰表示，今年中開始會與業界一起合作，試驗不同的替代品推行「走塑」（謝展寰Facebook圖片） 謝展寰表示，今年中開始會與業界一起合作，試驗不同的替代品推行「走塑」。（謝展寰Facebook圖片） 首階段管制即棄塑膠餐具新法例上年4月實施，半年適應期後，發泡膠餐具、膠飲管、膠餐具等一律不准使用。酒店禁止免費供應膠柄牙刷、浴帽、梳等。派對或演唱會使用的打氣棒、派對帽、熒光棒等，亦從此在香港絕跡。 調查顯示本港過去三年的塑膠飲管使用量大減4成，而即棄塑膠餐具和容器使用量則較往年增加。（資料圖片／羅君豪攝） 謝展寰表示，今年中開始會與業界一起合作，試驗不同的替代品推行「走塑」 禁膠未有具體落實時間表 謝：環保政策要因時制宜 不過第二階段「走塑」禁止外賣再用膠杯、膠飯盒，仍未有具體落實時間表。謝展寰表示，環保政策要因時制宜，「我們喺第二階段嘅時候很難要大家每個人都要拿、揸住個碗、揸住湯碗去買飯」，他認為要讓每個人都做得到有點困難，對於「替代品係咪好好用，大家係咪可以接受呢？」 他稱要跟業界一起合作，今年中開始試驗，尋找一些好的、合適的替代品，他否認試驗計劃會無限期將「走塑」第二階段拖慢 ，他稱試驗可讓替代品更快在市場出現，「我想講俾大家聽，強制其實不是好一啲，效果是差一啲嘅」。 首階段管制即棄塑膠餐具新法例上年4月實施。(洪戩昊攝) 垃圾徵費會否再推? 7月向立法會匯報 今次做法部分是汲取了垃圾徵費的經驗，謝展寰說當局希望參與試驗計劃的食肆包括中西日印等食品。至於暫緩了一年的垃圾徵費有否再推的日子，他稱要看整個社會對於此事認為是否合適的時間，當社會對減廢和回收的認知增加時，政府亦會評核，並將留待7月向立法會匯報。 1月22日，環境及生態局局長謝展寰，就公眾對指定垃圾袋的物料質疑作出回應。最終垃圾徵費措施在5月27日宣佈無限期擱置。（廖雁雄攝） 謝展寰強調，新形勢下減廢目標不變，而是策略需調整，重中之重是發展綠色經濟，包括將回收物轉為高價值產品，例如電動車電池在香港「預處理」後可運到內地重新提煉成電池，形成大灣區循環經濟。