5/25-5/31上升星座運勢！土星入牡羊開啟新責任，雙子新月引導學習與表達

準備迎接嶄新的能量！5/25-5/31的天象充滿關鍵轉折，清水孟國際塔羅篠安老師表示，5月25日土星將正式進入牡羊座，預示著新一輪的責任與開創動能啟動，引領我們進入「務實行動」的新紀元，緊接著5月26日水星移駕雙子座，我們的思緒將更敏捷，溝通也更為活躍。 by Rose Tai- 2025/05/24 更新 Photo / Getty 文/清水孟國際塔羅篠安老師 「土星入牡羊 雙子新月」，本周我們即將在5/25遇到土星進牡羊，這將代表新的責任與開創動能將正式展開，也帶來「務實行動」的新紀元。5/26水星進入雙子，我們的頭腦轉速加快、溝通也更為活躍。5/27我們會遇到新月雙子，很適合許下與學習、表達、旅行相關的新願望。（參考星座：上升星座） 本周開始土星進入你的本命宮，意味著新的責任與自我架構開始建立。你會開始重視「長遠的規劃」，而不再只是衝動行動。新月落在溝通宮，有利簽約、考試、短程旅行與學習，適合設定短期目標。 這週開始你將進入財務與價值重整期，土星提醒你要開始謹慎面對資源管理與信任議題。水星與新月雙雙落在收入宮，適合發想賺錢點子，或經營自媒體、副業。行動要更穩健務實些。 本週是你全新重啟的關鍵週期。土星開始進入你的社交與理想宮，鼓勵你建立長期的群體影響力。新月落在本命宮，是許願與自我更新的黃金時機，你的說服力、表達力也會大幅提升。 本周對你來說很適合內在覺醒。土星進入事業宮，你將被推動去承擔更高的位置或職責。水星與新月落在你潛意識宮，可能讓你更常夢到舊人舊事，提醒你釋放內在壓力。適合靜心、修行、療癒。 本周土星開始進入你的學習與遠行宮，你會開始更嚴肅地對待長期進修或國際計畫。新月與水星落在你的社交宮，適合拓展人脈、舉辦活動，也可能結交志同道合的朋友。 本周開始，你會對「權力」與「控制感」有更深體悟。土星開始進入你的深層宮位，關係或財務上會需要更多責任與整合。新月與水星在事業宮，適合重啟職涯計畫，或設定升職加薪的目標。 本周土星開始進入你的伴侶與合作宮，人際關係進入轉型期，意味著關係中的承諾、責任與界線都會更明確。新月落在學習與信仰宮，適合開始進修、寫作或籌劃遠行。心胸開闊將帶來新希望。 本周土星開始進入你的第六宮，你的身體健康與工作習慣將受到更多考驗與重整。這是適合重新安排作息、戒掉壞習慣的時期。新月與水星點亮內在轉化區，可能收到一筆資源或情感支援。