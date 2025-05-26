撐不下去？王健林再賣48座萬達廣場 熟人團接盤 【新唐人北京時間2025年05月26日訊】中國經濟持續低迷。5月26日，有關「王健林再賣48座萬達廣場」的話題登上熱搜榜，引發市場關注。 近日，中共國家市場監管總局公布的信息顯示，太盟管理諮詢合夥企業（太盟珠海）、高和豐德企業管理服務有限公司（高和豐德）、騰訊控股有限公司（騰訊控股）、北京市潘達商業管理有限公司（京東潘達）、陽光人壽保險股份有限公司（陽光人壽）直接或通過其各自關聯方共同設立合營企業，並通過合營企業收購大連萬達商業管理集團直接或間接持有的48家目標公司的100%股權。 中共國家市場監管總局5月21日發布的最新信息，該筆交易已被無條件批准。 根據列表，這48家目標公司分別位於北京、上海、廣州、成都、杭州、南京、武漢等一二線城市，以及榆林、樂山、泉州、上饒等三四線城市，共計39個城市的48座萬達廣場。 據每日經濟新聞報導，這更像是一場「熟人」之間的再合作。此次聯合收購大連萬達48家目標公司股權的企業，包括太盟珠海、高和豐德、京東潘達、騰訊控股、陽光人壽等多家公司，幾乎都曾與萬達有過合作。 在萬達遭遇流動性危機以來，騰訊控股一直扮演著「關鍵先生」的角色。2023年7月，上海儒意影視製作有限公司曾以22.62億元（人民幣，下同）的價格收購了北京萬達投資49%股權，而上海儒意背後的控股大股東正是騰訊控股。 關於此次交易涉及的金額，相關文件並未披露。有市場消息稱，此次交易金額將達到500億元。 報導引述知情人士的消息指，在此次交易中，太盟投資集團仍然扮演中間人的角色，主要負責牽頭與協商工作。 中國房地產崩盤以來，萬達集團近年來危機不斷，現金緊張和大量債務纏身，不得不出售資產，包括旗下文旅資產、萬達電影股權及幾十家萬達廣場。 據知名產經媒體「財經三分鐘pro」今年2月12日報導，2025剛開年，萬達就上演了一出「廣場大甩賣」——短短一個多月，宣城、銅陵、安陽、四平、揚州5座萬達廣場接連被收購，接盤俠是新華人壽保險控股的坤華股權投資。 天眼查統計顯示，坤華股權投資已進行了14次對萬達廣場相關資產的對外投資，即新華保險已接手14家萬達廣場。 從2023年起，王健林為了還債，先後賣掉了30多家萬達廣場。 今年初，王健林名下新增了一項股權質押操作，他將自己持有的大連萬達集團的240萬股全部股權進行質押，質權方為珠海萬贏企業管理公司。 今年2月，大連萬達集團股份有限公司新增一條股權凍結信息，股權被執行的企業為珠海橫琴穩馳企業管理合夥企業（有限合夥），凍結股權數額8.1億餘元，凍結期限自2025年1月27日至2028年1月26日。 這一事件與萬達集團和某企業之間的十餘億元的財務糾紛有關。在此之前，萬達就因多次財務糾紛被凍結資產，累計凍結金額已近60億元！ 2024年，永輝超市、蘇寧易購、融創中國等昔日合作夥伴因股權回購糾紛向萬達發起仲裁，涉及金額超180億元。 據報，這些年來為了還債，王健林開啟了「賣賣賣」模式，將旗下13個萬達文旅項目的91%股權賣給融創、77個酒店賣給富力；作價5000萬歐元賣掉了馬德里競技俱樂部的17%的股份；此外，還出售了萬達電影、傳奇影業的股份、多家萬達廣場和聖汐國際遊艇制等資產，甚至連北京總部大樓都沒保住！ （責任編輯：李恩真）