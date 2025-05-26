美国阵亡将士纪念日：纪念那些为国捐躯的美国军人

在美国，每年五月的最后一个星期一是阵亡将士纪念日，旨在纪念在服役期间牺牲的美国军人。阵亡将士纪念日是美国法定联邦假日之一，今年在5月26日纪念。 唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统将出席在阿灵顿国家公墓举行的纪念活动。 美国首都将在宪法大道举行阵亡将士纪念日游行。全国各地也将举行游行和各类纪念活动。 许多美国人通过扫墓和献花来纪念这一天。金融市场、邮局和一些商店都关门了。 在华盛顿，用摩托车骑行来纪念阵亡将士一直是纪念日的固定活动之一。作为第37届“滚雷摩托车大游行”活动的一部分，今年，成千上万的摩托车手星期天开始从国防部所在地五角大楼骑行到华盛顿特区，并绕着国家广场骑行。 据美国汽车协会 (AAA) 称，阵亡将士纪念日也被视为夏季旅游季的非正式开始。 AAA 本月早些时候表示，预计阵亡将士纪念日周末的(星期四至星期一)期间，将有超过4500万人将离开家，出行到至少50英里外的地方，比 2024 年增加140万人。 阵亡将士纪念日周末度假不必奢侈和昂贵，”AAA 副总裁 史黛西·巴博(Stacey Barber) 说，“有些旅行者踏上梦想中的假期，飞越数百英里，而许多家庭则干脆收拾行装，开车去海滩，或者开车去拜访朋友。长假周末是旅行的理想时间，因为许多人可以多休息一天，学生们也放假了。”